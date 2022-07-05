Гроза російських танків: найкращий український ПТРК "Стугна-П"

За словами військового експерта Гліба Парфьонова, протитанковий ракетний комплекс став одним із проривів для українського військово-промислового комплексу.

Серед безлічі різних протитанкових ракетних комплексів, які тепер є на озброєнні української армії, окремо стоїть ПТРК "Стугна-П" київського КБ "Луч". Фокус у рейтингу "ТОП-10 найкращої української зброї на війні з Росією" розібрався, чим ця зброя така хороша.

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Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" — це розробка державного київського конструкторського бюро "Луч". Це ПТРК другого покоління, що означає оператору потрібно вести ракету за лазерною вказівкою на шляху до цілі.

Українські військові досконало освоїли "Стугну". З її допомогою бійці знищували не лише, БТРи, танки та БМП ворога, а й навіть вертоліт і патрульний катер ЗС РФ.

Експерт про ПТРК "Стугна-П"

Координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов упевнений, що "Стугна-П" стала одним із проривів для українського ВПК. Вона в рази дешевша, ніж "Джавелін" і дозволяє вести стрільбу з безпечного місця.

"Лазерне наведення ракети дозволяє точніше потрапляти по супротивнику. Втім, кількість відео з потраплянням по техніці ворога говорить сама за себе. Сподіваюся, що після війни комплекс "Стугна-П" займе почесну нішу на світовому ринку", — резюмує Парфьонов.

Детальніше про "Стугне-П" та іншу українську зброю читайте у статті Фокусу: "Від "Стугни" до автомата "Малюк". ТОП-10 кращої української зброї на війні з Росією".