"Стугна" та безпілотники: десантники 79-ї бригади знищують ворожі танки (відео)

Протитанкові підрозділи виконують завдання на Донбасі, де ліквідували вже 30 одиниць техніки.

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Розрахунок протитанкових комплексів "Стугна" ефективно знищують російські танки у зв'язці з аеророзвідкою. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.

Протитанковий підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують ворожу техніку на Донбасі. Миколаївські військові вразили 30 російських одиниць техніки. У "колекції" знищені танки та бойові броньовані машини ворога.

Зазначається, що розрахунки досягли високих показників завдяки скоординованим діям з аеророзвідкою.

"Основним секретом успіху цього вдалого бою була навченість нашого екіпажу ПТРК "Стугна" та чітка координація їх дій з аеророзвідкою, завдяки якій ми знали про всі напрямки пересування бронетехніки супротивника", — каже командир розрахунку.

"Стугна" — це український протитанковий ракетний комплекс, розроблений силами КБ "Луч". ПТРК є розробкою другого покоління — оператор повинен вести ракету від моменту запуску до моменту ураження цілі лазерного наведення.

Нагадаємо, десантники 95-ї бригади влаштували засідку на російський танк Т-80БВ. Один із бійців вибіг із посадки і майже впритул розстріляв ворожу техніку.

"Стугна-П" називають найкращим українським ПТРК. Військовий експерт Гліб Парфьонов заявив, що комплекс став одним із проривів для ВПК.