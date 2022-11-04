Десантники 95-ї бригади влаштували засідку на російський танк Т-80БВ (відео)

Один із бійців вибіг за десяток метрів від танка, а потім вистрілив у нього з гранатомета.

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Боєць із 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади майже знищив російський Т-80БВ. Про це повідомляє пресслужба бригади.

На відео видно, як десантник влаштував засідку на російський танк. Спочатку він дає йому проїхати, а потім боєць вибігає з лісу та підриває машину з гранатомета. Після удару танк ще продовжує рух, але потім відбувається другий вибух, і бронетехніка стає недієздатною. Все це було записано з українського безпілотника.

"Щодня бійці Збройних сил ризикують своїм життям, демонструють мужність і героїзм та крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників", — зазначають у публікації.

Танк Т-80БВ відрізняється від базової версією потужнішим на 100 к.с. двигуном у 1100 кінських сил, динамічним захистом "Контакт-1", новою системою управління вогнем і деякими іншими покращеннями. У Росії останньої модифікацією є Т-80БВМ.

Нагадаємо, Білорусь передала ЗС РФ уже понад 100 танків і тисячі тонн боєприпасів для війни проти України. Було перероблено щонайменше 122 танки Т-72А і до 50 "Уралів".

Раніше в Білорусі придумали нове "ноу-хау", приваривши до танка довгу трубу з мастилом. Вона має збивати з курсу протитанкові ракети.