Переплюнули "мангали" на вежах танків: у Білорусі вигадали як "обдурити" Javelin (фото)

Модернізація танка з приварюванням труби ззаду названа покращенням з урахуванням російського досвіду в "спецоперації". Відкритий вогонь повинен "перехоплювати" на себе ракети, що наводяться по тепловій сигнатурі.

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У Білорусі показали новинки модернізації бронетехніки та військового транспорту. Їх покращили з урахуванням війни в Україні. Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

На полігоні в Мінській області показали оновлену техніку, а також захоплені в Україні гранатомети та ПТРК. Проте цікавішими є зразки білоруської техніки, яка має посилити ЗС Білорусі.

На фото нижче на задньому плані видніється МАЗ із дерев'яними колодами на передку, покришками та бронежилетом на дверях. Далі на фото стоять білоруські та китайські позашляховики DongFeng Mengshi EQ2050F. Також є російський УАЗ "Патріот" із кулеметом ДШК та навареними металевими бронепластинами.

[ + – ] МАЗ із колодами та позашляховики з кулеметами ДШК

Однак найбільше уваги привернув Т-72Б, обварений решітками. Білоруські інженери встановили по периметру танка протикумулятивні решітки. Разом із ними встановили "мангал" на даху з мішками з піском. У задній частині приварено трубу з відкритим вогнем. Як пишуть Oryx, за задумом ця труба повинна збивати протитанкові ракети з цілі за рахунок теплової сигнатури. Деякі з ракет наводяться тепловим слідом.

[ + – ] Російські "ноу-хау" у 2021 році

Також варто зазначити, що в російській армії також вдавалися до таких "ноу-хау". У 2021 році під час форми "Армія-2021" продемонстрували танки Т-72Б3 з подібною конструкцією з відкритим вогнем ззаду. Однак, як пише "Мілітарний", 8 місяців вторгнення показали, що такі конструкції абсолютно неефективні.

Нагадаємо, у Білорусі записали відповідь на звернення ЗСУ, в якому закликали не провокувати війну. Також повідомлялося, що Білорусь запускає дрони з Чорнобильської зони відчуження для атак України.