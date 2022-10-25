Білорусь запускає по Україні дрони з Чорнобильської зони відчуження, — моніторингова група (фото)
Експерти моніторингової групи опублікували супутникові знімки, на яких видно зміну місцевості поблизу двох прикордонних з Україною сіл. Вони вважають, що це докази перебування в цьому районі військових, які контролюють запуск ударних БПЛА.
Білорусь, найімовірніше, дозволяє російським військовим запускати по Україні ударні дрони з території Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму телеграм-каналі.
Експерти моніторингової групи уточнили, що свіжих даних про запуск дронів з території Білорусі вони зі своїх джерел не отримували. Це може свідчити, що ударні БПЛА запускають по території України з місця, спостереження за яким ускладнено.
"Беларускі Гаюн" висловили припущення, що таким місцем може бути білоруська територія Чорнобильської зони відчуження.
"У пошуку локацій дуже допомогли очевидці, які фіксували напрямок польоту дронів на території України", — уточнили експерти моніторингової групи.
БПЛА військові можуть запускати з двох місць: села Уласи, яке знаходиться всього за 4,5 кілометри від українського кордону, та Кожушки.
Про це опосередковано свідчить і отримані знімки із супутника. Вони показують, що останніми місяцями в районі цих сіл з'явилися протоптані доріжки. Також там трохи розчищено дороги для проїзду і, ймовірно, вирубано кущі.
Раніше ми писали про те, що дрони-камікадзе Shahed-136 знову атакували Київ. Ударні БПЛА пошкодили будинки, дорожнє покриття та вбили мирних жителів.
Крім того, раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про масштабний випуск БПЛА в Росії. Він відвідав завод із виробництва дронів "Орлан", які російські війська використовують на фронті.