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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Білорусь запускає по Україні дрони з Чорнобильської зони відчуження, — моніторингова група (фото)

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Моніторингова група вважає, що ударні БПЛА військові можуть запускати по Україні з білоруської території ЧЗВ

Експерти моніторингової групи опублікували супутникові знімки, на яких видно зміну місцевості поблизу двох прикордонних з Україною сіл. Вони вважають, що це докази перебування в цьому районі військових, які контролюють запуск ударних БПЛА.

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Білорусь, найімовірніше, дозволяє російським військовим запускати по Україні ударні дрони з території Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму телеграм-каналі.

Експерти моніторингової групи уточнили, що свіжих даних про запуск дронів з території Білорусі вони зі своїх джерел не отримували. Це може свідчити, що ударні БПЛА запускають по території України з місця, спостереження за яким ускладнено.

"Беларускі Гаюн" висловили припущення, що таким місцем може бути білоруська територія Чорнобильської зони відчуження.

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Супутник зафіксував сліди людини у відселеному селі Уласи
Фото: Беларускі Гаюн

"У пошуку локацій дуже допомогли очевидці, які фіксували напрямок польоту дронів на території України", — уточнили експерти моніторингової групи.

БПЛА військові можуть запускати з двох місць: села Уласи, яке знаходиться всього за 4,5 кілометри від українського кордону, та Кожушки.

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Село Кожушки на території РБ у Чорнобильській ЗВ
Фото: Беларускі Гаюн

Про це опосередковано свідчить і отримані знімки із супутника. Вони показують, що останніми місяцями в районі цих сіл з'явилися протоптані доріжки. Також там трохи розчищено дороги для проїзду і, ймовірно, вирубано кущі.

Раніше ми писали про те, що дрони-камікадзе Shahed-136 знову атакували Київ. Ударні БПЛА пошкодили будинки, дорожнє покриття та вбили мирних жителів.

Крім того, раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про масштабний випуск БПЛА в Росії. Він відвідав завод із виробництва дронів "Орлан", які російські війська використовують на фронті.