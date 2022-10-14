Потрібні для війни проти України: Медведєв заявив про масштабний випуск БПЛА в Росії (відео)

Заступник голови Ради безпеки РФ у Петербурзі відвідав завод із виробництва дронів "Орлан", які російські війська використовують на фронті.

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Росія має налагодити масове виробництво безпілотників різних типів, оскільки використання цієї техніки є "нагальною необхідністю" у війні проти України, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Чиновник відвідав виробництво БПЛА у Санкт-Петербурзі. Відповідним відео він поділився у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 14 жовтня.

"Використання (безпілотників) у зоні проведення СВО — нагальна необхідність... Росії ще треба налагодити великомасштабний випуск БПЛА різних типів", — написав Медведєв.

Заступник голови російського Радбезу повідомив, що відвідав підприємство "Спеціальний технологічний центр" у Петербурзі, де провів перевірку поставок безпілотників типу "Орлан" у межах державного замовлення РФ.

Нагадаємо, наприкінці літа Міністерство оборони Росії уклало контракти на постачання нових озброєнь. Зокрема, йдеться про закупівлю бойових і розвідувальних БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Оріон" ("Іноходець") та "Елерон-3" загальною вартістю 500 млрд рублів. Фокус докладно розповідав про ці російські дрони.

Також у серпні бійцям Збройних сил України вдалося збити найсучасніший російський безпілотник — "Орлан-30", який має вдвічі більшу злітну масу, ніж "Орлан-10", і може нести більш просунуте обладнання.

Тим часом на цьому етапі повномасштабної війни проти України Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136. У ЗСУ вважають, що армія РФ замовила в Ірану понад 2 тисячі таких апаратів.