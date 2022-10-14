Нужны для войны против Украины: Медведев заявил о масштабном выпуске БПЛА в России (видео)

Замглавы Совбеза РФ в Петербурге посетил завод по производству дронов "Орлан", которые российские войска используют на фронте.

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России предстоит наладить массовое производство беспилотников различных типов, так как использование этой техники является "насущной необходимостью" в войне против Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник посетил производство БПЛА в Санкт-Петербурге. Соответствующим видео он поделился в своем телеграм-канале в пятницу, 14 октября.

"Использование (беспилотников) в зоне проведения СВО – насущная необходимость… России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", — написал Медведев.

Замглавы российского Совбеза сообщил, что посетил предприятие "Специальный технологический центр" в Петербурге, где провел проверку поставок беспилотников типа "Орлан" в рамках государственного заказа РФ.

Напомним, в конце лета Министерство обороны России заключило контракты на поставку новых вооружений. В частности, речь идет о закупке боевых и разведывательных БПЛА "Орлан-10", "Орлан-30", "Орион" ("Иноходец") и "Элерон-3" общей стоимостью 500 млрд рублей. Фокус подробно рассказывал об этих российских дронах.

Также в августе бойцам Вооруженных сил Украины удалось сбить самый современный российский беспилотник — "Орлан-30", который имеет в два раза большую взлетную массу, чем "Орлан-10", и может нести более продвинутое оборудование.

Тем временем на данном этапе полномасштабной войны против Украины Россия активно использует иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В ВСУ полагают, что армия РФ заказала у Ирана более 2 тысяч таких аппаратов.