Беларусь запускает по Украине дроны с Чернобыльской зоны отчуждения, — мониторинговая группа (фото)

Эксперты мониторинговой группы опубликовали спутниковые снимки, на которых видно изменение местности вблизи двух пограничных с Украиной деревень. Они считают, что это — доказательства пребывания в этом районе военных, которые контролируют запуск ударных БПЛА.

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Беларусь, вероятней всего, позволяет российским военным запускать по Украине ударные дроны с территории Чернобыльской зоны отчуждения. Обтом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Телеграм-канале.

Эксперты мониторинговой группы уточнили, что свежих данных о запуске дронов с территории Беларуси они из своих источников не получали. Это может свидетельствовать о том, что ударные БПЛА запускают по территории Украины с места, наблюдение за которым затруднено.

"Беларускі Гаюн" выразили предположение, что таким местом может быть беларусская территория Чернобыльской зоны отчуждения.

[ + – ] Спутник зафиксировал следы человека в отселенной деревне Уласы Фото: Беларускі Гаюн

"В поиске локаций очень помогли очевидцы, которые фиксировали направление полета дронов на территории Украины", — уточнили эксперты мониторинговой группы.

БПЛА военные могут запускать из двух мест: деревни Уласы, которая находится всего в 4,5 километрах от украинской границы, и Кожушки.

[ + – ] Деревня Кожушки на терриории РБ в Чернобыльской ЗО Фото: Беларускі Гаюн

Об этом косвенно свидетельствует и полученные снимки со спутника. Они показывают что в последние месяцы в районе этих деревень появились протоптанные дорожки. Также там немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты.

Ранее мы писали о том, что дроны-камикадзе Shahed-136 снова атаковали Киев. Ударные БПЛА повредили здания, дорожное покрытие и убили мирных жителей.

Кроме того, несколько ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабном выпуске БПЛА в России. Он посетил завод по производству дронов "Орлан", которые российские войска используют на фронте.