Беларусь запускает по Украине дроны с Чернобыльской зоны отчуждения, — мониторинговая группа (фото)
Эксперты мониторинговой группы опубликовали спутниковые снимки, на которых видно изменение местности вблизи двух пограничных с Украиной деревень. Они считают, что это — доказательства пребывания в этом районе военных, которые контролируют запуск ударных БПЛА.
Беларусь, вероятней всего, позволяет российским военным запускать по Украине ударные дроны с территории Чернобыльской зоны отчуждения. Обтом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Телеграм-канале.
Эксперты мониторинговой группы уточнили, что свежих данных о запуске дронов с территории Беларуси они из своих источников не получали. Это может свидетельствовать о том, что ударные БПЛА запускают по территории Украины с места, наблюдение за которым затруднено.
"Беларускі Гаюн" выразили предположение, что таким местом может быть беларусская территория Чернобыльской зоны отчуждения.
"В поиске локаций очень помогли очевидцы, которые фиксировали направление полета дронов на территории Украины", — уточнили эксперты мониторинговой группы.
БПЛА военные могут запускать из двух мест: деревни Уласы, которая находится всего в 4,5 километрах от украинской границы, и Кожушки.
Об этом косвенно свидетельствует и полученные снимки со спутника. Они показывают что в последние месяцы в районе этих деревень появились протоптанные дорожки. Также там немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты.
Ранее мы писали о том, что дроны-камикадзе Shahed-136 снова атаковали Киев. Ударные БПЛА повредили здания, дорожное покрытие и убили мирных жителей.
Кроме того, несколько ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабном выпуске БПЛА в России. Он посетил завод по производству дронов "Орлан", которые российские войска используют на фронте.