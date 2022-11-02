Понад 100 танків та тисячі тонн боєприпасів: скільки техніки Білорусь уже передала у РФ

За вісім місяців повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Білорусь налагодила власну систему доставки військової техніки та боєприпасів до Росії за допомогою залізниці.

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За вісім місяців повномасштабної російсько-української війни Білорусь передала Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів та не менш як 122 танки. Таку інформацію опублікував моніторинговий гурт "Беларускі Гаюн" у своєму телеграм-каналі.

Експерти моніторингової групи з'ясували, що вагони з боєприпасами, які прибувають у складах військових ешелонів із РФ до Білорусі, повторно використовуються під навантаження боєприпасів на арсеналах зберігання РБ для подальшого відправлення у РФ.

Так, за останні 8 місяців режим Лукашенка передав РФ уже:

понад 65 132 тонн боєприпасів;

мінімум 122 танки Т-72А;

36-44 "Уралів";

20 БМП-2.

Крім того, моніторингова група навела конкретний приклад того, як діє така схема відправки боєприпасів та військової техніки з Білорусі у РФ.

17 жовтня на станцію Полонка (Брестська область) прибув військовий ешелон із військовослужбовцями армії РФ, до якого причеплено 2 вагони з боєприпасами.

Після розвантаження один із вагонів перевезли на станцію Бронна Гора (Брестська область), де знаходиться 46-й арсенал ракет і боєприпасів.

25 жовтня у вагон було завантажено 43 тонни боєприпасів, після чого його перевезли до Орші, звідки 27 жовтня сформований поїзд вирушив на станцію Тихенький (Краснодарський край, РФ). На місце призначення він прибуває вже 3 листопада.

Нагадаємо, Білорусь відправила Росії нове підкріплення. Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.

Фокус також писав, що Білорусь та РФ готуються створити спільні центри військової підготовки. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже уповноважив Міністерство оборони РБ на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості у межах схваленого проєкту.