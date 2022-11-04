Десантники 95-й бригады устроили засаду на российский танк Т-80БВ (видео)

Один из бойцов выбежал в десятке метров от танка, а затем выстрелил в него из гранатомета.

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Боец из 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантного-штурмовой бригады практически в упор уничтожил российский Т-80БВ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

На видео видно как десантник устроил засаду на российский танк. В начале он дает ему проехать, а затем боец выбегает из леса и подрывает машину из гранатомета. После удара танк еще продолжает движение, но затем происходит второй взрыв и бронетехника становится недееспособной. Все это было записано с украинского беспилотника.

"Каждый день бойцы Вооруженных Сил рискуют своей жизнью, демонстрируют мужество и героизм, и шаг за шагом освобождают нашу землю от российских захватчиков", — отмечают в публикации.

Танк Т-80БВ отличается от базовой версией мощнее на 100 л. с. двигателем в 1100 лошадиных сил. Динамической защитой "Контакт-1", новой системой управления огнем и некоторыми другими улучшениями. В РФ самой последней модификацией является Т-80БВМ.

Напомним, Беларусь передала ВС РФ уже свыше 100 танков и тысячи тонн боеприпасов для войны против Украины. Было переделано минимум 122 танка Т-72А и до 50 Уралов.

Ранее в Беларуси придумали новое "ноу-хау" приварив к танку длинную трубу с маслом. Она должна сбивать с курса противотанковые ракеты.