Справа не тільки в дальності: чим українська "Стугна" краща за російський "Корнет" (фото)

Розробка українського ДККБ "Луч" із перших днів повномасштабного вторгнення знищує російську бронетехніку. Цьому сприяє високий рівень бронепробиття та живучість операторів.

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Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна" став одним із тих типів озброєнь, за яким ЗС РФ влаштовують полювання. Розробка ДККБ "Луч" у багатьох аспектах краща за російський "Корнет". Про це повідомляється в аналізі RUSI — Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

За оцінками дослідників, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ЗСУ було близько 950 різних протитанкових комплексів і близько 9100 ракет до них. На першоший погляд, російський комплекс "Корнет" має схожі зі "Стугною" показники. Однак відмінностей достатньо.

[ + – ] Оператор української "Стугни" може перебувати далеко від пускової установки

Серед переваг ПТРК "Стугна-П" виділяють краще бронепробиття, ніж у "Корнета", а також можливість розміщувати операторів комплексу на відстані від установки. Це значно підвищує виживання військових. У російського "Корнета" заявляється велика дальність — 5300 метрів замість 5000 у "Стугни".

[ + – ] Біля російського "Корнета" має бути оператор

Як пише Defense Express, також до переваг "Стугни" слід віднести й те, що після випуску ракети можна здійснювати різкі маневри на пульті управління. До того ж український ПТРК може збивати навіть гелікоптери чи катери. Тому для ЗС РФ на полі битви "Стугна" є важливою ціллю.

Нагадаємо, 8 листопада десантники 79-ї бригади розповіли, як знищують танки ЗС РФ. Протитанкові підрозділи виконують завдання на Донбасі.

5 квітня бійці ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 із протитанкового комплексу "Стугна-П". Це перший випадок із моменту повномасштабного вторгнення.