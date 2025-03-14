Системи Archer і Arthur: Швеція посилить артилерію України новим обладнанням

До нового пакету військової допомоги було включено високомобільні РЛС Arthur, які дадуть змогу підвищити ефективність української артилерії в контрбатарейній боротьбі.

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Швеція оголосила про постачання Україні ще 18 мобільних артилерійських систем Archer у рамках розширеної військової допомоги для боротьби з російською агресією. Згідно із заявою шведського міністра оборони Пола Йонсона, опублікованою в четвер, новий пакет також охоплює передачу п'яти контрбатарейних радіолокаційних систем Arthur.

Цей крок став частиною 18-го пакета військової підтримки Києва, спрямованого на посилення артилерійських можливостей української армії.

"Раніше Швеція вже передала Україні 8 систем Archer. Їх високо оцінили в Україні, а також вони добре зарекомендували себе на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності Archer є грізною зброєю в Україні", — написав міністр у соцмережах.

Поставки радіолокаційних систем Arthur почнуться вже поточного року, тоді як гаубиці Archer планується передати 2026 року. Загальна вартість артилерійського пакета оцінюється у 295 млн доларів.

Також Йонсон додав, що Швеція має намір увійти в артилерійську коаліцію, щоб координувати й постачати ЗСУ сучасними артилерійськими системами, боєприпасами та навчанням. При цьому довгостроковою метою є зміцнення вогневого потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО.

Що відомо про системи Arthur

Радіолокаційна система Arthur — це високомобільна контрбатарейна радіолокаційна станція, розроблена шведською компанією Saab для виявлення і відстеження артилерійських снарядів, мінометних мін і ракет. Вона обчислює точки походження вогню, що дає змогу ефективно проводити контрбатарейні операції та підвищувати безпеку власних військ.

Фото: wiki

Система Arthur має високу мобільність і може бути інтегрована в різні бойові машини, досить великі для встановлення 3-метрової антени. Її можна розгорнути менш ніж за дві хвилини, що забезпечує оперативне реагування на загрози.

Військова підтримка Швеції

За інформацією порталу Defence Blog, раніше Швеція передала вісім гаубиць Archer, 50 бойових машин піхоти CV90 і близько 10 танків Leopard 2. Крім того, українська армія отримала від Стокгольма зенітно-ракетні комплекси, що значно посилило її протиповітряну оборону.

Загалом від початку повномасштабної війни загальний обсяг шведської військової допомоги Україні сягнув приблизно 6,1 млрд доларів.

Раніше ми писали про бойову роботу шведських самохідних артилерійських установок на українському фронті. За словами бійців, Archer — один із найреволюційніших видів озброєння, який союзники надали Україні.