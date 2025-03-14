Системы Archer и Arthur: Швеция усилит артиллерию Украины новым оборудованием

В новый пакет военной помощи были включены высокомобильные РЛС Arthur, которые позволят повысить эффективность украинской артиллерии в контрбатарейной борьбе.

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Швеция объявила о поставках Украине еще 18 мобильных артиллерийских систем Archer в рамках расширенной военной помощи для борьбы с российской агрессией. Согласно заявлению шведского министра обороны Пола Йонсона, опубликованному в четверг, новый пакет также включает в себя передачу пяти контрбатарейных радиолокационных систем Arthur.

Этот шаг стал частью 18-го пакета военной поддержки Киева, направленного на усиление артиллерийских возможностей украинской армии.

"Раньше Швеция уже передала Украине 8 систем Archer. Их высоко оценили в Украине, а также они хорошо зарекомендовали себя на фронте, нанося ущерб российским оккупантам. Благодаря сочетанию скорости, точности и мобильности Archer является грозным оружием в Украине", — написал министр в соцсетях.

Поставки радиолокационных систем Arthur начнутся уже в текущем году, тогда как гаубицы Archer планируется передать в 2026 году. Общая стоимость артиллерийского пакета оценивается в 295 млн долларов.

Также Йонсон добавил, что Швеция намерена войти в артиллерийскую коалицию, чтобы координировать и снабжать ВСУ современными артиллерийскими системами, боеприпасами и обучением. При этом долгосрочной целью является укрепление огневого потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО.

Что известно о системах Arthur

Радиолокационная система Arthur — это высокомобильная контрбатарейная радиолокационная станция, разработанная шведской компанией Saab для обнаружения и отслеживания артиллерийских снарядов, минометных мин и ракет. Она вычисляет точки происхождения огня, что позволяет эффективно проводить контрбатарейные операции и повышать безопасность собственных войск.

Фото: wiki

Система Arthur обладает высокой мобильностью и может быть интегрирована в различные боевые машины, достаточно большие для установки 3-метровой антенны. Ее можно развернуть менее чем за две минуты, что обеспечивает оперативное реагирование на угрозы.

Военная поддержка Швеции

По информации портала Defence Blog, ранее Швеция передала восемь гаубиц Archer, 50 боевых машин пехоты CV90 и около 10 танков Leopard 2. Кроме того, украинская армия получила от Стокгольма зенитно-ракетные комплексы, что значительно усилило ее противовоздушную оборону.

В целом с начала полномасштабной войны общий объем шведской военной помощи Украине достиг примерно 6,1 млрд долларов.

Ранее мы писали о боевой работе шведских самоходных артиллерийских установок на украинском фронте. По словам бойцов, Archer — один из самых революционных видов вооружения, который союзники предоставили Украине.