Революционное вооружение: как шведская САУ Archer помогает ВСУ на фронте (видео)

Баллистический компьютер делает все расчеты, а бойцы лишь вводят в систему координаты цели. Сейчас установка "охотится" за особо опасными целями ВС РФ в Украине, рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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На вооружении украинской армии находятся шведские САУ Archer. Журналист Андрей Цаплиенко заявил, что у Вооруженных сил Российской Федерации такого вооружения и близко нет. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

"У врага такой и близко нет. Это один из самых революционных видов вооружения (САУ Archer — ред.), который союзники предоставили Украине. Archer, установка, которая сразу может выпустить несколько снарядов по разным траекториям, но они все равно придут в одну точку и одновременно. Что там говорить? Неприятный сюрприз для противника", — сказал Андрей Цаплиенко.

По его словам, ВСУ имеют восемь САУ Archer, однако для того, чтобы "потушить сотни пушек, нацеленных на украинцев", ВСУ нужно значительно больше этих артустановок.

Военнослужащий 45-й ОМБР, оператор-наводчик установки Archer Евгений заявил, что установка быстро разворачивается, в частности ей нужно для этого 30 секунд, так же военные быстро сворачиваются и оставляют огневую позицию. Он отметил, что баллистический компьютер делает все расчеты, тогда как бойцам нужно только ввести в систему координаты цели.

Журналист отметил, что Archer — это не массовое оружие, в частности шведский оборонпром выпустил лишь полсотни таких пушек. В секрете пытались держать то, что в Швеции готовят артиллеристов ВСУ. Сейчас же установка "охотится" за особо опасными целями врага в Украине. По информации военных, САУ уже уничтожила вражескую БМП, минометный расчет и танк.

Цаплиенко отметил, что водитель САУ Archer может сам запустить пушку через компьютер, навести ее и выстрелить. В частности, ни одна другая установка в мире не имеет подобной опции.

Напомним, 16 декабря в Группировке Объединенных сил ВСУ сообщили, что Швеция передала Украине восемь САУ Archer, которые считаются одними из лучших в мире. В частности, установка работала по ВС РФ в Донецкой области.

3 ноября командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский показал шведскую САУ Archer во время поздравления военных по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.