Стреляет на 50 км: уже летом Украина получит шведские САУ Archer, — Минобороны

В ведомстве отметили, что украинские военные также завершают подготовку на современных шведских бронированных машинах CV90.

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Швеция направит Украине самоходные артиллерийские установки Archer уже летом 2023 года. Также в Украину вернутся военные, обученные работать с такими системами. Об этом заявили в Министерстве обороны.

"САУ "Archer" вместе с обученными экипажами артиллеристов прибудут в Украину в течение лета 2023 года", — сказано в сообщении.

Также в министерстве сообщили, что украинские военные завершают подготовку на современных бронированных машинах CV90.

"Функционируют разные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие учатся благодаря шведским инструкторам", — отметили в ведомстве.

Что такое САУ Archer

Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка. Главной особенностью является полная автоматизация процесса заряжания, из-за чего увеличивается темп стрельбы. Кроме того, расчет сокращается до 3-4 человек. При дальности стрельбы более 50 км, обеспечивает эффективную огневую поддержку. В автоматическом режиме полный боезапас в 21 выстрел может быть выпущен за 2,5 минуты.

Что такое бронемашины CV90

Шведская боевая машина пехоты. Всего выпущено порядка 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых поставлена по экспорту в другие страны.

Бронемшаина CV90 Фото: Wikipedia

Ранее сообщалось, что Швеция готова обучать пилотов ВСУ управлять Gripen. Министр обороны Швеции Пол Йонсон повторно заявил, что его правительство не готово к передаче боевых истребителей JAS Gripen Украине, поскольку это может пагубно повлиять на национальную безопасность.

"Это возможность для Украины протестировать и получить лучшее понимание характеристик Gripen", — сказал Йонсон.

Также СМИ сообщали, что в Великобритании заканчивается оружие для ВСУ. Эксперт по обороне Горвард Уилдон склоняется к версии, что британское Министерство обороны хронически рефинансируется из госбюджета. Поэтому страна будет вынуждена все чаще отказывать в помощи ВСУ для того, чтобы обеспечить собственную безопасность.