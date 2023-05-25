У Лондона заканчивается оружие для ВСУ: стала известна причина,—Daily Mail

Эксперт по обороне Горвард Уилдон склоняется к версии, что британское Министерство обороны хронически рефинансируется из госбюджета. Поэтому страна будет вынуждена все чаще отказывать в помощи ВСУ для того, чтобы обеспечить собственную безопасность.

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В ближайшее время Британия может закончить передачу необходимого вооружения Украине, так как у страны заканчивается его лимит. Это, по мнению эксперта по обороне Горварда Уилдона, происходит из-за недофинансирования британских Вооруженных сил.

В комментарии Daily Mail эксперт предположил, что передача украинским военным ракет Storm Shadow произошла при соблюдении одного основного условия: основной запас этого вооружения должен быть сохранен для нужд самой Британии.

Исходя из этого Уилдон сделал предположение, что даже у тех ракет, которые уже используют украинские военные, мог истечь срок годности.

Также он сказал, что истребители Великобритания передать не может, потому что ее существующий флот слишком мал для защиты собственных берегов.

"Мысль о том, что мы могли бы также обеспечить возможность быстрого реактивного самолета, оставляла желать лучшего по той простой причине, что у нас недостаточно средств для защиты Великобритании и выполнения наших международных обязательств", — сказал Уилдон.

Эксперт подчеркнул, что, если британское Минобороны и дальше не будет получать из бюджета деньги на все необходимые расходы, страна в какой-то момент может перестать оказывать помощь Украине в войне с российскими оккупантами.

Напомним, 16 мая СМИ писали о том, что Британия и Нидерланды будут вместе работать над закупкой F-16 для Украины. Премьер-министры стран объявили, что готовы предоставить Украине любую поддержку в вопросе авиации: от обучения пилотов и до закупки истребителей.

Днем раньше, 15 мая, Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили создание "коалиции истребителей". Лидер британского правительства отметил, что его страна готова реализовать планы по обучению украинских пилотов и помочь с процессами логистики в относительно короткие сроки.