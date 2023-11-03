В украинской армии впервые показали шведскую САУ Archer (видео)

Еще в начале 2023 года в Швеции анонсировали поставки 8 САУ Archer для украинской армии. Теперь машину впервые показали в Силах обороны.

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Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский поздравил военных по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. Среди прочего, в видео засветилась шведская САУ Archer. Видеоролик опубликован в телеграм-канале генерала.

"Украинские ракетчики и артиллеристы — это основа огневой мощи нашей армии", — заявил командующий.

В видео показаны кадры ударов украинской артиллерии и ракетных войск. По словам Александра Сырского, артиллеристы являются богами войны. В определенный момент в кадре показали военных на фоне шведской САУ Archer. Ее поставки ранее озвучивала Швеция.

О поставках САУ Archer было объявлено в начале 2023 года вместе с БМП CV9040 и противотанковым оружием. Самоходные артустановки считают одними из лучших в мире, потому что особенностью является полная автоматизация процесса заряжания. Благодаря этому повышается темп стрельбы и уменьшается количество расчета до 3-4 военных.

Кабина бронированная и защищает экипаж от обломков. Дальность стрельбы САУ Archer составляет 40 километров обычным снарядом и 60 км активно-реактивным снарядом. Время на развертывание-свертывание составляет всего 30 секунд. Швеция анонсировала поставки 8 САУ Archer в украинскую армию.

Напомним, 26 мая в Минобороны Украины заявили, что ВСУ получат шведские САУ Archer летом 2023 года.

18 мая СМИ писали, что в Швецию отправили на обучение украинскую бригаду для освоения шведского оружия.