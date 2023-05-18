От 3 до 5 тысяч бойцов: украинская бригада проходила обучение в Швеции, – СМИ

Солдаты, участвовавшие в учениях в Швеции, якобы вернулись в Украину в начале мая, пройдя подготовку на танках Stridsvagn 122, а также БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских системах Archer.

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Украинская бригада численностью от 3 до 5 тысяч человек проходила обучение в Швеции на разной технике. Об этом информирует The Times.

Соответствующие тренировки проходили для подготовки к наступлению ВСУ. Принимавшие участие в учениях якобы вернулись в Украину в начале мая.

Такая бригада может стать одним из самых мощных подразделений Украины. Издание сообщает о том, что во время пребывания на территории Швеции украинские военные могли тренироваться с несколькими современными видами вооружения. Речь идет, например, о модифицированной шведами версии немецкого танка Leopard 2 Stridsvagn 122, а также БМП Stridsfordon 90 и артиллерийской системе Archer.

Информацию об обучении украинского подразделения в Вооруженных силах Швеции не опровергают, но не подтверждают. Представитель издания SVT Nyheter в Украине Бенгт Норборг данные назвал правдивыми. По его словам, он связался с "прозрачным источником, подтверждающим информацию".

"Это может стать одним из самых мощных наступательных подразделений Украины", – заявил журналист.

Напомним, 15 мая на сайте британского правительства сообщили, что Великобритания приступит к обучению украинских пилотов на современных самолетах уже летом. Установлено, что в прошлом году британские инструкторы научили 15 тысяч украинских новобранцев. В феврале 2023 года руководитель Кабмина Риши Сунак заявил, что Лондон разработает соответствующую обучающую программу для украинских летчиков. Также Британия поддержит усилия по созданию новых украинских воздушных сил на самолетах F-16.

Также 16 мая в полиции показали готовую к наступлению бригаду "Лют". Бойцы подразделения продемонстрировали профессионализм на учениях на Сичеславщине и готовы участвовать в масштабной наступательной операции атаковать российские войска, которые оккупировали территории Украины. Иван Выговский, исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции, проверил тренировку подразделения. Он обратился к бойцам, отметив, что для каждого этот опыт будет весомым и важным.