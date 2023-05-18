Від 3 до 5 тисяч бійців: українська бригада проходила навчання у Швеції, — ЗМІ

Солдати, які брали участь у навчаннях у Швеції, нібито повернулися в Україну на початку травня, пройшовши підготовку на танках Stridsvagn 122, а також БМП Stridsfordon 90 і артилерійських системах Archer.

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Українська бригада чисельністю від 3 до 5 тисяч осіб проходила навчання у Швеції на різній техніці. Про це інформує The Times.

Відповідні тренування проходили для підготовки до наступу ЗСУ. Солдати, які брали участь у навчаннях, нібито повернулися в Україну на початку травня.

Така бригада може стати одним із найпотужніших підрозділів України. Видання інформує про те, що під час перебування на території Швеції українські військові могли тренуватися з кількома сучасними видами озброєння. Йдеться, наприклад, про модифіковану шведами версію німецького танка Leopard 2 Stridsvagn 122, а також БМП Stridsfordon 90 і артилерійську систему Archer.

Інформацію щодо навчання українського підрозділу в Збройних силах Швеції не спростовують, але й не підтверджують. Представник видання SVT Nyheter в Україні Бенгт Норборг дані назвав правдивими. За його словами, він зв’язався з "прозорим джерелом, яке підтверджує інформацію".

"Це може стати одним із найпотужніших наступальних підрозділів України", — заявив журналіст.

Нагадаємо, 15 травня на сайті британського уряду повідомили, що Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на сучасних літаках уже влітку. Встановлено, що минулого року британські інструктори навчили 15 тисяч українських новобранців. У лютому 2023 року керівник Кабміну Ріші Сунак заявив, що Лондон розробить відповідну навчальну програму для українських льотчиків. Також Британія підтримає зусилля стосовно створення нових українських Повітряних сил на літаках F-16.

Також 16 травня в поліції показали готову до наступу бригаду "Лють". Бійці підрозділу продемонстрували професіоналізм на навчаннях на Січеславщині та готові брати участь у масштабній наступальній операції атакувати російські війська, які окупували території України. Іван Виговський, виконувач обов'язків керівника Національної поліції, перевірив тренування підрозділу. Він звернувся до бійців, зазначивши, що для кожного цей досвід буде вагомим і важливим.