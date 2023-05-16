Вмотивовані та досвідчені: у поліції показали готову до наступу бригаду "Лють" (фото, відео)

Бійці підрозділу продемонстрували професіоналізм на навчаннях на Дніпропетровщині та готові в межах масштабної операції атакувати російські війська, які окупували території України.

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Бійці штурмової бригади "Лють" вже готові до наступу проти російських військ. Іван Вигівський, виконувач обов'язків керівника Національної поліції, перевірив бойове злагодження підрозділу, повідомила пресслужба відомства.

Він оцінив підготовку батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова". З'єднання входить саме до структури штурмової бригади "Лють". Цей підрозділ має серйозний бойовий досвід.

Фото: пресслужба Нацполіції

Вигівський звернувся до бійців, зазначивши, що для кожного цей досвід буде вагомим та важливим. Відзначив, що особовий склад бригади вмотивований і готовий до майбутнього наступу Сил оборони України.

Керівник вручив правоохоронцям державні нагороди та подякував за професіоналізм та мужність. Серед нагороджених – бійці, які показали високі показники та результати у службі та проявили себе як досвідчені спецпризначенці.

Нагадаємо, полковник Нацгвардії Микола Уршалович розповів подробиці створення бригади "Гвардії наступу" "Хартія". Підрозділ вже сформований та укомплектований особовим складом. Він зазначив, що бійці, створених структур, вже готові виконувати відповідні бойові завдання. Нараз процес формування бригад ще триває. Ще кілька тижнів бійці проходитимуть бойове залагодження. Воїни, які уже пройшли усі необхідні етапи відбору і зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу".

Також 9 травня у МВС показали, як 20-річний боєць бригади "Буревій" Гвардії наступу зумів збити російську ракету Х-55. Він застосував проти ворожої авіаційної цілі ПЗРК "Ігла".

ЗМІ 5 квітня показали, як українських захисників готують до наступу. Бійців у штурмових бригадах вчать керувати дронами, евакуювати поранених та прицільно стріляти. У підрозділи ЗСУ, окрім колишніх поліцейських та військових, є й люди звичайних цивільних професій.