Полковник Нацгвардії розповів подробиці створення бригади "Гвардії наступу" "Хартія" (відео)

Воїни, які уже пройшли усі необхідні етапи відбору, були зараховані до шістьох штурмових бригад "Гвардії наступу".

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Шість бригад Національної гвардії України, які є частиною "Гвардії наступу" — сформовані, укомплектовані особовим складом. Також формується 7-ма бригада "Хартія". Про це повідомив 4 травня полковник Микола Уршалович, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії, на брифінгу в Military Media Center.

Він зазначив, що бійці, створених підрозділів, вже готові виконувати бойові завдання. Наразі процес формування бригад. Ще кілька тижнів бійці проходитимуть бойове залагодження. Воїни, які уже пройшли усі необхідні етапи відбору і зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу".

"В міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах", – пояснив військовий.

Уршалович розповів, що підготовка проводиться паралельним методом. Певні підрозділи вже проходять колективне тренування. Для когось розпочалося й індивідуальне тренування.

Шість бригад Національної гвардії України, які є частиною "Гвардії наступу" — сформовані, укомплектовані особовим складом

Інструктори проводять індивідуальні підготовки переважно серед тих, то вже має бойовий досвід. Бійці навчаються реагувати на різні види бою та різноманітні умови бойової обстановки. Насамперед головна увага приділяється новобранцями, які опановують зброю. Орієнтування на місцевості, фізичні кондиції бійця також мають особливе значення. Усі ці військові хитрощі дозволять вийти українським захисникам переможцями у боях із російськими загарбниками.

"Також у сучасному бою важливим є ведення розвідки зокрема з використанням БПЛА", — зазначив полковник.

Уршалович додав, що не менш важливим залишається отримання необхідних навичок для надання першої медичної допомоги. Для кожного бійця це обов'язкові навички.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що бригада "Хартія" офіційно стала частиною "Гвардії наступу". Підрозділ братиме участь у боях за українські території, яка тимчасово окупована російськими загарбниками.