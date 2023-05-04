Полковник Нацгвардии рассказал подробности создания бригады "Гвардии наступления" "Хартия" (видео)

Воины, уже прошедшие все необходимые этапы отбора, были зачислены в шесть штурмовых бригад "Гвардии наступления".

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Шесть бригад Национальной гвардии Украины, которые являются частью "Гвардии наступления", сформированы, укомплектованы личным составом. Также формируется 7-я бригада "Хартия". Об этом сообщил 4 мая полковник Николай Уршалович, заместитель директора Департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии, на брифинге в Military Media Center.

Он отметил, что бойцы, созданных подразделений, уже готовы выполнять боевые задания. Пока процесс формирования бригад. Еще несколько недель бойцы будут проходить боевое слажевание. Воины, уже прошедшие все необходимые этапы отбора и отнесенные к штурмовым бригадам "Гвардии наступления".

"По мере формирования учебных взводов и рот тренируются на полигонах", – объяснил военный.

Уршалович рассказал, что подготовка проводится параллельным методом. Некоторые подразделения уже проходят коллективную тренировку. Для кого-то началась и индивидуальная тренировка.

Шесть бригад Национальной гвардии Украины, которые являются частью "Гвардии наступления" — сформированы, укомплектованы личным составом

Инструкторы проводят индивидуальные подготовки преимущественно среди тех, кто уже имеет боевой опыт. Бойцы учатся реагировать на различные виды боя и различные условия боевой обстановки. В первую очередь главное внимание уделяется новобранцам, которые овладевают оружием. Ориентировка на местности, физические кондиции бойца также имеют особое значение. Все эти военные уловки позволят выйти украинским защитникам победителями в боях с российскими захватчиками.

"Также в современном бою важно ведение разведки в том числе с использованием БПЛА", — отметил полковник.

Уршалович добавил, что не менее важным остается получение необходимых навыков для оказания первой медицинской помощи. Для каждого бойца это обязательные навыки.

Напомним, 11 апреля стало известно, что бригада "Хартия" официально стала частью "Гвардии наступления". Подразделение будет участвовать в боях за украинские территории, которая временно оккупирована российскими захватчиками.