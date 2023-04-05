Буря та лють: під Києвом новобранців штурмових підрозділів готують до контрнаступу (фото)

Бійців у штурмових бригадах вчать керувати дронами, евакуювати поранених та прицільно стріляти. Підрозділи ЗСУ поповнили колишні поліцейські, військові та люди без військового досвіду, наприклад, є перекладач та співробітник пункту валютообміну.

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Колишні офіцери поліції, військовослужбовці та пересічні громадяни України без військового досвіду приходять до штурмових бригад ЗСУ, серед іншого, які отримали такі назви, як "Ураган", "Спартан" та "Лють". Про це повідомляє Sky News.

Міністерство внутрішніх справ України готує близько 40 тисяч військовослужбовців для майбутнього контрнаступу.

Серед нових підрозділів є і бригада "Сталевий кордон", новобранці якої навчаються керувати дронами та евакуювати поранених. У засекреченому місці відбувається навчання прицільної стрільби.

Українські захисники вчаться керувати дронами

Командир бригади Валерій Падитель був захоплений російськими військами в останньому бою на території Маріупольського заводу "Азовсталь", надалі його та інших захисників України обміняли на російських військовослужбовців.

Але багато інших зовсім без досвіду.

"Хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, сподіваюся, що штурмова бригада це прискорить", — пояснив новобранець, який раніше працював перекладачем.

Підготовка бійців ЗСУ

Колишній співробітник пункту обміну валюти Дмитро сказав, що до штурмової бригади його привело прагнення помститися.

"Ми маємо помститися за весь наш народ, за вбитих дітей", — пояснив він.

Очікується, що штурмові бригади діятимуть вже після того, як регулярні війська прорвуть лінію оборони супротивника.

Дрон у штурмовому підрозділі

4 квітня ЗСУ провели успішний контрнаступ у районі Авдіївки, про це повідомили військові дослідники з ISW. Але поки не можна впевнено стверджувати, що Сили оборони України утримають нові позиції — можливо, це була розвідка боєм.

Нагадаємо, що західні журналісти проаналізували можливості для контрнаступу ЗСУ та розпитали експертів. Висновок такий: танки – Challenger 2, Leopard 2 – та інша бронетехніка західного зразку, така як німецькі БМП Marder, американські Strykers та Cougars багато в чому перевершують російські аналоги та дають психологічну перевагу ЗСУ. Однак нинішніх обсягів явно недостатньо, щоб проводити лобові атаки, тому контрнаступ може бути стриманим чи локальним.