Буря и ярость: под Киевом новобранцев штурмовых подразделений готовят к контрнаступлению (фото)

Бойцов в штурмовых бригадах учат управлять дронами, эвакуировать раненых и прицельно стрелять. Подразделения ВСУ пополнили бывшие полицейские, военные и люди без военного опыта, например есть переводчик и сотрудник пункта валютообмена.

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Бывшие офицеры полиции, военнослужащие и рядовые граждане Украины без военного опыта приходят в штурмовые бригады ВСУ, среди прочего, получившие такие названия, как "Ураган", "Спартан" и "Ярость". Об этом сообщает Sky News.

Министерство внутренних дел Украины готовит около 40 тысяч военнослужащих для будущего контрнаступления.

Среди новых подразделений есть и бригада "Стальная граница", новобранцы которой учатся управлять дронами и эвакуировать раненых. В засекреченном месте проходит обучение прицельной стрельбе.

Украинские защитники учатся управлять дронами

Командир бригады Валерий Падытель был захвачен российскими войсками в последнем бою на территории Мариупольского завода "Азовсталь", в дальнейшем его и других защитников Украины обменяли на российских военнослужащих.

Но многие другие — вовсе без опыта.

"Хочу, чтобы война закончилась как можно скорее, надеюсь, что штурмовая бригада это ускорит", — пояснил новобранец, прежде работавший переводчиком.

Подготовка бойцов ВСУ

Бывший сотрудник пункта обмена валюты Дмитрий сказал, что в штурмовую бригаду его привело стремление отомстить.

"Мы должны отомстить за весь наш народ, за убитых детей", — пояснил он.

Ожидается, что штурмовые бригады будут действовать уже после того, как регулярные войска прорвут линию обороны противника.

Дрон в штурмовом подразделении

4 апреля ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Авдеевки, об этом сообщили военные исследователи из ISW. Но пока нельзя с уверенностью утверждать, что Силы обороны Украины удержат новые позиции — возможно, это была разведка боем.

Напомним, что западные журналисты проанализировали возможности для контрнаступления ВСУ и расспросили экспертов. Вывод таков: западные танки — Challenger 2, Leopard 2 — и прочая бронетехника, такая как немецкие БМП Marder, американские Strykers и Cougars во многом превосходят российские аналоги и дают психологическое преимущество ВСУ. Однако нынешних объемов явно недостаточно, чтобы проводить лобовые атаки, поэтому контрнаступление может быть сдержанным или локальным.