Великобритания начнет обучение украинских летчиков на западных самолетах уже летом

Цель, которую ставят перед собой в британском правительстве, является предоставление базовых навыков для летчиков. В дальнейшем им будет проще перейти на западный тип истребителей.

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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию было анонсировано начало обучения украинских летчиков на западных истребителях. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Великобритания в прошлом году обучила 15 тысяч украинских новобранцев. В феврале 2023 года премьер-министр Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство разработает новую программу для украинских летчиков. Также Британия поддержит усилия по созданию новых украинских воздушных сил на самолетах F-16.

Обучение украинских летчиков начнется летом, они получат базовые знания, что позволит быстрее перейти на западный тип самолета.

Добавим, 14 мая президент Владимир Зеленский заявил, что одна из целей зарубежных визитов — создание коалиции истребителей для Воздушных сил. Сейчас в воздушном пространстве, по словам президента, властвуют российские силы. Украинские военные неоднократно отмечали, что сейчас они находятся "на острие ножа", потому что приходится рисковать жизнью во время каждого вылета.

Напомним, 9 мая премьер-министр Марк Рютте заявил, что в Нидерландах проходят дебаты по поставкам самолетов F-16 Украине.

13 мая глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, в котором обсуждалась необходимость поставки F-16.