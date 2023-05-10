"На острие ножа": пилоты ВСУ рассказали о воздушных боях с российскими истребителями

Как рассказал начальник управления развития авиации ВВС Украины полковник Владимир Логачев, самолеты F-16 позволили бы ВВС Украины действовать за пределами систем противовоздушной обороны россиян.

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Пилот украинского самолета МиГ-29 с позывным "Шелк" рассказал, что самыми сложными полетами являются те, которые проходят рядом с поверхностью. Так, необходима серьезная концентрация, о чем пишет BBC.

"А из-за небольшой высоты у вас нет ни времени, ни места для безопасного катапультирования", — сказал он.

По словам журналистов, МиГ-29 сопровождают украинские штурмовики во время выполнения боевых задач.

Другой пилот с позывным "Джус" рассказал, что главным врагом для МиГ-29 являются российские истребители Су-35.

"Мы знаем позиции российской ПВО, мы знаем их радиус действия. Это вполне предсказуемо, поэтому мы можем рассчитать, как долго мы можем оставаться в их зоне действия. Но в случае с истребителями… они мобильны, у них хорошая воздушная картина, и они знают, когда мы летим на передовую", — рассказал "Джус".

Издание пишет, что российские воздушные патрули могут обнаружить взлет самолета в глубине территории Украины. Их ракеты Р-37М могут поразить воздушную цель на расстоянии 150-200 км, тогда как украинские ракеты могут летать только на 50 км.

Самолеты F-16 помогут пилотам сбивать российские ракеты быстрее

Как рассказал начальник управления развития авиации ВВС Украины полковник Владимир Логачев, самолеты F-16 позволили бы ВВС Украины действовать за пределами систем противовоздушной обороны россиян.

"Наши летчики летают на острие ножа", — сказал он.

"Джус" сказал, что даже если украинцы пересядут на F-16, то российские самолеты все равно будут преследовать их. Однако в таком случае это будет равный бой. Так, они позволят перехватывать крылатые ракеты противника на больших расстояниях прямо у границы с РФ, вместо того, чтобы потом сбивать их в глубине территории Украины.

"На наших самолетах нет системы предупреждения о пусках российских ракет", — сказал пилот украинского штурмовика Су-25 с позывным "Пумба".

По его словам, если он видит ракету противника, то просто пытается убежать, запуская тепловые ловушки.

Логачев отметил, что у украинских самолетов старые радары, которые не могут засечь крылатые ракеты ВС РФ.

По словам журналистов, истребители МиГ-29, недавно переданные Украине Польшей и Словакией, не решают их основных задач, говорят украинские летчики. Эти самолеты имеют то же старое вооружение и ограниченную вместимость, что и украинский авиационный флот.

Издание пишет, что логистические проблемы вызывают вопросы о том, стоит ли отправлять F-16 в Украину. Речь идет не только об обучении пилотов и механиков, но и об обновлении инфраструктуры. Украине придется адаптировать свои нынешние аэродромы, чтобы они соответствовали требованиям – обновить их покрытие, очистить и расширить.

Ранее сообщалось, что СМИ нашли в Крыму более 200 военных объектов РФ. Как отмечают журналисты, множество людей на Крымском полуострове живет рядом с российскими военными объектами, которые в условиях полномасштабной войны особо опасны для окружающих.

Также напомним, что появилось видео, как ВС РФ удирают с позиций под Бахмутом. По информации бойцов ВСУ, в течение 2 суток они атаковали позиции российских оккупантов в юго-западных окрестностях Бахмута, уничтожили несколько единиц вражеской техники и пополнили "обменный фонд" пятью захватчиками.