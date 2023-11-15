Украина получила 8 САУ Archer: сколько бойцов надо для применения машин на фронте

Для функционирования батареи из 8 машин нужно не только обучить бойцов, но и обучить командиров, команду обслуживания и ремонта.

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Украинские военные прошли обучение в Швеции, чтобы освоить самоходные артустановки Archer. Бойцы уже вернулись на фронт в Украину. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Это был напряженный период. Я считаю, что в тех условиях, которые мы имели, мы достигли хороших результатов", — заявил начальник Боденского артиллерийского полка А Стефан Себерг.

Для обучения на шведских машинах привлекли 100 военнослужащих. При этом на сами САУ Archer нужно 24-32 артиллериста. Поэтому было подготовлено втрое больше людей, чем нужно для машин. Однако это иллюстрирует то, сколько людей нужно для функционирования дивизиона. Нужны бойцы для обслуживания и ремонта техники, подвоза топлива или боеприпасов, управления и обучения командиров звена батареи.

САУ "Лучник Фото: скриншот

В Defense Express добавляют, что в случае расчета из 8 американских САУ М109 тоже надо будет около 100 бойцов для функционирования. Однако экипаж будет немного больше — 5-6 человек на артустановку. Поэтому можно сделать вывод, что высокий уровень автоматизации САУ Archer не сильно уменьшает количество личного состава батареи.

Автоматизация будет влиять на боевые возможности артбатареи. Archer может после остановки выпустить 3 снаряда за 14 секунд и покинуть позицию еще до того, как снаряды долетят до цели. Весь боеприпас составляет 21 снаряд, который можно израсходовать за 200 секунд. Archer может считать "скальпелем" для контрбатарейной борьбы благодаря дальности удара и точности. Для шведских Archer война в Украине стала первым реальным применением в условиях боевых действий.

Напомним, 3 ноября в Украине впервые показали шведскую САУ Archer на вооружении украинских военных.

26 мая в Минобороны Украины заявили, что ВСУ получат шведские САУ Archer летом 2023 года.