Україна отримала 8 САУ Archer: скільки бійців треба для застосування машин на фронті

Для функціонування батареї з 8 машин потрібно не тільки навчити бійців, але й навчити командирів, команду обслуговування та ремонту.

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Українські військові пройшли навчання у Швеції, щоб опанувати самохідні артустановки Archer. Бійці вже повернулися на фронт в Україну. Про це повідомляє телеканал SVT.

"Це був напружений період. Я вважаю, що в тих умовах, які ми мали, ми досягли хороших результатів", — заявив начальник Боденського артилерійського полку А Стефан Сьоберг.

Для навчання на шведських машинах залучити 100 військовослужбовців. На самі САУ Archer потрібно 24-32 артилеристи. Тому було підготовлено втричі більше людей, ніж потрібно для машин. Проте це ілюструє те, скільки людей треба для функціонування дивізіону. Потрібні бійці для обслуговування та ремонту техніки, підвозу палива чи боєприпасів, управління та навчання командирів ланки батареї.

САУ Archer Фото: скриншот

У Defense Express додають, що у випадку розрахунку з 8 американських САУ М109 теж треба буде близько 100 бійців для функціонування. Проте екіпаж буде трохи більшим — 5-6 осіб на артустановку. Тому можна зробити висновок, що високий рівень автоматизації САУ Archer не сильно зменшує кількість особового складу батареї.

Автоматизація впливатиме на бойові можливості артбатареї. Archer може після зупинки випустити 3 снаряди за 14 секунд і покинути позицію ще до того, як снаряди долетять до цілі. Весь боєприпас становить 21 снаряд, який можна витратити за 200 секунд. Archer можна вважати "скарпелем" для контрбатарейної боротьби завдяки дальності удару й точності. Для шведських Archer війна в Україні стала першим реальним застосуванням в умовах бойових дій.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні вперше показали шведську САУ Archer на озброєні українських військових.

26 травня в Міноборони України заявили, що ЗСУ отримають шведські САУ Archer влітку 2023 року.