У РФ допрацювали ПТРК "Конкурс-М", який широко застосовується в Україні (фото)

Ініціатива модернізувати ПТРК виходила від російських "ентузіастів" на передовій. Тепер же концерн "Калашников" дозрів до того, щоб втілити кустарне рішення в заводських умовах.

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Фахівці концерну "Калашников" завершили доопрацювання перспективної дистанційно керованої пускової установки для протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Конкурс-М". Як повідомив агентству ТАСС гендиректор концерну Алан Лушніков, проєкт спочатку розробили інженери-ентузіасти зі складу ЗС РФ, а тепер систему доведено до рівня оперативної бойової готовності.

"Зовсім нещодавно ми отримали дозвільну документацію на комплект обладнання для дистанційного дротового управління пусковою установкою протитанкового ракетного комплексу "Конкурс-М", — заявив Лушніков.

Він додав, що один такий пристрій дає змогу оператору ПТРК по черзі керувати трьома пусковими установками "Конкурс-М" у світлий час доби.

Доопрацьована пускова установка включає кілька інноваційних рішень:

система використовує дротовий канал зв'язку, який забезпечує високу завадозахищеність і неможливість виявлення за допомогою радіоелектронної розвідки.

управління азимутом контейнера транспортно-пускового комплексу (ТПК) здійснюється через електромеханічні приводи.

Система дистанційного керування ПТРК Фото: Соцмережi

Для підвищення ефективності роботи установка оснащена відразу двома прицільними модулями. Перший із них — це оптико-електронний візир 9Ш119М1, що забезпечує точне наведення на ціль. Другий — додатковий тепловізійний комплекс, який дає змогу оператору виявляти цілі на відстані до 2-2,5 км навіть у повній темряві.

Відеосигнал з обох модулів передається на комп'ютеризований термінал оператора. Таким чином, керувати комплексом можна, перебуваючи на відстані до 100 метрів від установки, що значно збільшує безпеку оператора.

Важливою особливістю є здатність системи швидко переходити в бойовий режим. Підготовка займає не більше 20 хвилин, а оператор, перебуваючи за терміналом, може одночасно керувати відразу трьома установками. Така можливість значно підвищує тактичну гнучкість підрозділів, що використовують "Конкурс-М".

Запізніле рішення

На думку провідних профільних ресурсів, рішення російських зброярів оснастити протитанкові комплекси системами дистанційного керування є, м'яко кажучи, запізнілим. Наприклад, українська розробка "Стугна-П" уже давно оснащена такими системами, які підвищують виживаність розрахунку.

Виною тому — неповороткість російського ОПК, і непрямим доказом цього є слова Лушнікова про те, що ініціатива модернізувати ПТРК виходила від російських "ентузіастів" на передовій. Очевидно, що таке рішення напрошувалося давно з огляду на явне підвищення виживаності операторів комплексу.

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