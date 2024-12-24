В РФ доработали ПТРК "Конкурс-М", который широко применяется в Украине (фото)

Инициатива модернизировать ПТРК исходила от российских "энтузиастов" на передовой. Теперь же концерн "Калашников" созрел к тому, чтобы воплотить кустарное решение в заводских условиях.

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Специалисты концерна "Калашников" завершили доработку перспективной дистанционно управляемой пусковой установки для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М". Как сообщил агентству ТАСС гендиректор концерна Алан Лушников, проект изначально разработали инженеры-энтузиасты из состава ВС РФ, а теперь система доведена до уровня оперативной боевой готовности.

"Совсем недавно мы получили разрешительную документацию на комплект оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М", — заявил Лушников.

Он добавил, что одно такое устройство позволяет оператору ПТРК поочередно управлять тремя пусковыми установками "Конкурс-М" в светлое время суток.

Доработанная пусковая установка включает несколько инновационных решений:

система использует проводной канал связи, который обеспечивает высокую помехозащищенность и невозможность обнаружения с помощью радиоэлектронной разведки.

управление азимутом контейнера транспортно-пускового комплекса (ТПК) осуществляется через электромеханические приводы.

Система дистанционного управления ПТРК Фото: Соцсети

Для повышения эффективности работы установка оснащена сразу двумя прицельными модулями. Первый из них — это оптико-электронный визир 9Ш119М1, обеспечивающий точное наведение на цель. Второй — дополнительный тепловизионный комплекс, который позволяет оператору обнаруживать цели на расстоянии до 2-2,5 км даже в полной темноте.

Видеосигнал с обоих модулей передается на компьютеризированный терминал оператора. Таким образом, управлять комплексом можно, находясь на расстоянии до 100 метров от установки, что значительно увеличивает безопасность оператора.

Немаловажной особенностью является способность системы быстро переходить в боевой режим. Подготовка занимает не более 20 минут, а оператор, находясь за терминалом, может одновременно управлять сразу тремя установками. Такая возможность значительно повышает тактическую гибкость подразделений, использующих "Конкурс-М".

Запоздалое решение

По мнению ведущих профильных ресурсов, решение российских оружейников оснастить противотанковые комплексы системами дистанционного управления является, мягко говоря, запоздалым. Например, украинская разработка "Стугна-П" уже давно оснащена такими системами, которые повышают выживаемость расчета.

Виной тому — неповоротливость российского ОПК, и косвенным доказательство этому являются слова Лушникова о том, что инициатива модернизировать ПТРК исходила от российских "энтузиастов" на передовой. Очевидно, что такое решение напрашивалось давно ввиду явного повышения выживаемости операторов комплекса.

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