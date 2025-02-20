Шість годин бою: бійці ЗСУ відбили затяжну атаку противника (відео)

На Новопавлівському напрямку захисники 110-ї ОМБр стримують штурмові дії противника, використовуючи безпілотник і протитанкові комплекси Javelin. Під удар потрапив і новітній танк росіян Т-90.

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Бійці 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Новопавлівському напрямку відбили шестигодинний штурм російських військ із застосуванням дронів-камікадзе FPV. Оприлюднені 20 лютого кадри бойової роботи демонструють знищення бронетехніки та живої сили противника.

За даними бригади, під час атаки знищено БТР, МТ-ЛБ, танки, а також російську піхоту. Для доставки штурмових груп армія РФ використовувала танки з мінним тралом, проте прицільним вогнем ворожу техніку було підбито. Противник не зміг просунутися, і українські сили втримали свої позиції.

Двома днями раніше бійці бригади зафіксували масову втечу російських військових з позицій, які були захоплені противником. Як повідомили в бригаді, після невдалих спроб штурму окупанти зіткнулися з проблемами в логістиці, неможливістю ротації та нестачею боєкомплекту й провізії. У результаті під постійним вогневим впливом російські підрозділи були змушені залишити раніше зайняті рубежі.

На Новопавлівському напрямку бійці 110-ї ОМБр ракетою з ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90. Відео ураження бойової машини було опубліковано 17 лютого ОСУВ "Хортиця". За даними українських військових, танк із позивним "Рідний" рухався для штурму позицій ЗСУ, однак був знищений точним попаданням ракети "Святого Джевеліна".

Нагадаємо, лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що військові ЗС РФ переробляють цивільні автомобілі "Нива" та УАЗи для просування піхотних підрозділів. Окупанти сідають у цивільні авто, штурмують українські позиції і при цьому не мають жодного зовнішнього захисту