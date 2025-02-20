Шесть часов боя: бойцы ВСУ отбили затяжную атаку противника (видео)

На Новопавловском направлении защитники 110-й ОМБр сдерживают штурмовые действия противника, используя беспилотник и противотанковые комплексы Javelin. По удар попал и новейший танк россиян Т-90.

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Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении отбили шестичасовой штурм российских войск с применением дронов-камикадзе FPV. Обнародованные 20 февраля кадры боевой работы демонстрируют уничтожение бронетехники и живой силы противника.

По данным бригады, в ходе атаки уничтожены БТР, МТ-ЛБ, танки, а также российская пехота. Для доставки штурмовых групп армия РФ использовала танки с минным тралом, однако прицельным огнем вражеская техника была подбита. Противник не смог продвинуться, и украинские силы удержали свои позиции.

Двумя днями ранее бойцы бригады зафиксировали массовое бегство российских военных с позиций, которые были захвачены противником. Как сообщили в бригаде, после неудачных попыток штурма оккупанты столкнулись с проблемами в логистике, невозможностью ротации и нехваткой боекомплекта и провизии. В результате под постоянным огневым воздействием российские подразделения были вынуждены оставить ранее занятые рубежи.

На Новопавловском направлении бойцы 110-й ОМБр ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90. Видео поражения боевой машины было опубликовано 17 февраля ОСГВ "Хортица". По данным украинских военных, танк с позывным "Родной" двигался для штурма позиций ВСУ, однако был уничтожен точным попаданием ракеты "Святого Джевелина".

Напомним, лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что военные ВС РФ переделывают гражданские автомобили "Нива" и УАЗы для продвижения пехотных подразделений. Оккупанты садятся в гражданские авто, штурмуют украинские позиции и при этом не имеют никакой внешней защиты