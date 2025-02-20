"Остается трансмиссия": офицер ВСУ рассказал о проблемах с техникой ВС РФ, которая идет в атаку

Российские военные садятся в гражданские авто, штурмуют украинские позиции и при этом не имеют никакой внешней защиты, отметил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

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Военные Вооруженных сил Российской Федерации переделывают гражданские автомобили "Нива" и УАЗы для продвижения пехотных подразделений. Переработка заключается в том, что с машин срезают верхнюю часть кабины и превращают в "кабриолеты". При этом в росСМИ есть объяснения российских военных, зачем они это делают. О тенденциях в военной технике врага лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал в Telegram-канале "Офицер+".

Утром 20 февраля лейтенант поделился впечатлениями об особенностях техники, которую ВС РФ применяют на фронте. По его словам, раньше была одна тенденция — много машин УАЗ, которые называют "буханками". У "буханок" обрезали верхнюю часть и превращали в "кабриолеты", написал военный. На сегодня тенденция изменилась, отметил он. Большинство переделок — это "Нивы", превращенные в "пикапы", написал офицер. Есть вероятность, что вскоре россияне будут ехать на штурм в авто без всякой металлической защиты.

"Сейчас уже доминируют нивы-пикапы))). Они так обрезают те машины, что скоро от них останется одна трансмиссия, на которой будут ехать на штурм", — говорится в заметке.

Техника ВС РФ — лейтенант "Алекс" об автомобилях россиян Фото: Скриншот

Техника ВС РФ — детали

РосСМИ опубликовали видео, на которых военный ВС РФ демонстрирует "улучшенную" машину. Видим автомобиль с полностью открытыми сиденьями. Между тем россиянин объясняет, что такая переделка очень удобна, поскольку облегчает доставку десанта на линию фронта и позволяет пристроить средства РЭБ.

Украинский лейтенант в феврале 2025 года уже упоминал о "нивах-пикапах, буханках-кабриолетах, мотоциклах и тд.", которые используют россияне во время боевых действий. Он публиковал кадры с автомобилями, которые попадали под удар FPV-дронов или подрывались на минах. Отметил, что события происходят на Торецком направлении: например, возле населенных пунктов Щербиновка и Нелиповка.

Отметим, в марте 2024 года Фокус писал о топ 5 самой странной военной техники ВС РФ. Например, речь шла о гольф-мобилях, которые россияне массово закупили в Китае. На фото и видео с фронта видно мини-авто, которые несутся по полям, а потом подрываются. Другое улучшение — мангалы, которые пристраивали на танки.

Напоминаем, 16 января главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал стальные "дреды", которыми российские военные пытаются защитить танки. Весной 2024 года в сети появились кадры бронемашины РФ, обшитой со всех сторон металлической сеткой.