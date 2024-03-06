Гольфкары и "голые" танки: топ-5 самой странной техники на вооружении ВС РФ (фото)

Российская армия несет огромные потери на фронте, а оборонка не способна пополнять подразделения новой техникой в необходимом количестве. Из-за этого ВС РФ приходится "экспериментировать" с вооружением и техникой.

Related video

На третьем году войны российские войска подтвержденно потеряли уже 14 644 единицы техники. Оборонные заводы РФ не способны восстанавливать технику в необходимых темпах. Поэтому ВС РФ вынуждены использовать самое странное вооружение. Фокус собрал пятерку странных экземпляров техники, которую взяли на вооружение оккупационные силы.

Российский танк с огромным "мангалом" Фото: скриншот

Гольф-мобили — на штурм

Россия купила около 1 590 китайских гольф-каров Desertcross, которые не имеют дополнительной защиты. Вражеская армия использовала машины для штурма позиций украинской армии на Лиманском направлении. К наступлению были привлечены два Т-90М "Прорыв", две БМП-2 и четыре Desertcross.

Desertcross не имеет никакой защиты для пехоты внутри

Производит Desertcross-1000-3 китайская компания Shandong Odes Industry. Основное назначение машины — разведка, патрулирование и рейды. В сети Desertcross прозвали гольф-каром — из-за визуального сходства и абсолютного отсутствия защиты.

Разбитые артиллерией Desertcross ВС РФ на Лиманском направлении Фото: скриншот

На видео 60-й механизированной Ингулецкой бригады показали, что кассетные боеприпасы прекрасно справляются с вражескими машинами и пехотой в ней.

"Царь-мангал" на танках

Российско-украинская война сильно трансформировала поле боя. Танки и любая другая бронетехника рискуют быть пораженными FPV-дроном за 500 долларов. Поэтому российская армия экспериментирует с "мангалами" или "козырьками" над башнями. Объективно потребность в защите верхней проекции танков есть, потому что это — самая слабая часть танка. Однако иногда в российской армии выходят за пределы здравого смысла. Некоторые конструкции становятся настолько большими, что танк теряет возможность поворачивать башню на 360 градусов, а экипаж рискует не выбраться из машины в критический момент.

Двойной мангал на российском танке. Башня не сможет вернуться назад

Украинская армия также использует "козырьки" на своих танках. Иногда такая защита складывается, что позволяет ее использовать только во время боевых задач.

Украинский танк со свернутым "мангалом" Фото: скриншот Украинский танк с развернутым "мангалом" Фото: скриншот

"Мотолыга" с корабельной установкой

Тягач МТ-ЛБ, который в армии называют "мотолыгой", также всячески переоборудуется российскими войсками. В частности, российские инженеры установили противолодочный бомбомет РБУ-6000. Пусковая установка весит 3,5 тонны, а полезная нагрузка МТ-ЛБ составляет 2,5 тонны, поэтому непонятно, насколько подвижной может быть такая система.

РБУ-6000 на МТ-ЛБ — это что-то в духе "Безумного Макса", пишут обозреватели Фото: скриншот

Эксперты Defense Express называют еще один непонятный момент — как заряжать МТ-ЛБ с РБУ-6000. Вес одной бомбы РГБ-60 составляет 113,6 кг, что почти вдвое больше снаряда к РСЗО "Град". На кораблях есть специальные шахты, которые перезаряжают снаряды, а здесь россиянам придется делать все вручную. Вряд ли в тягач интегрировали полноценную систему управления огнем, поэтому точность стрельбы происходит "куда-то в ту сторону".

Еще одна модификация МТ-ЛБ с корабельной установкой А-22 "Берег" Фото: Defence Express

"Голые" танки

Некоторые подразделения российской армии переводятся на танки Т-55. В феврале СМИ писали, что часть 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ получила старые Т-55. Когда-то элитное подразделение имело Т-80 различных модификаций, но из-за больших потерь морпехи получили почти немодернизированные Т-55. Они получили только "мангал", а бронирование осталось на базовом уровне, что делает танк чрезвычайно уязвимым.

Т-55 810-й бригады Фото: скрин видео

Если раньше РФ применяла старые Т-62 и Т-55 на укрепленных позициях, то сейчас ВС РФ начали их применять во время штурмовых действий.

"МТ-ЛБ" в виде БТР

В октябре 2023 года российские войска бросили на штурм в районе Авдеевки МТ-ЛБ переделанные под БТР. Машины подорвались на противотанковых минах. Они предназначены были для того, чтобы перевозить бойцов в десантном отделении. В задней части машины сделали более высоким потолок, а также смонтировали турель под пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм и ПКМ калибра 7,62. Бронирование машины не обеспечивало защиты личного экипажа.

МТ-ЛБ переделанный под БТР Фото: скриншот

Важно