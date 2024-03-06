Гольфкари і "голі" танки: топ 5 найдивнішої техніки на озброєнні ЗС РФ (фото)

Російська армія зазнає величезних втрат на фронті, а оборонка не здатна поповнювати підрозділи новою технікою в необхідній кількості. Через це ЗС РФ доводиться "експериментувати" з озброєнням і технікою.

Related video

На третьому році війни російські війська підтверджено втратили вже 14 644 одиниці техніки. Оборонні заводи РФ не здатні відновлювати техніку в необхідних темпах. Тому ЗС РФ змушені використовувати найдивніше озброєння. Фокус зібрав п'ятірку дивних екземплярів техніки, яку взяли на озброєння окупаційні сили.

Російський танк із величезним "мангалом" Фото: скриншот

Гольф-мобілі — на штурм

Росія купила приблизно 1 590 китайських гольф-карів Desertcross, які не мають додаткового захисту. Ворожа армія використовувала машини для штурму позицій української армії на Лиманському напрямку. До наступу було залучено два Т-90М "Прорив", дві БМП-2 і чотири Desertcross.

Desertcross не має жодного захисту для піхоти всередині

Виробляє Desertcross-1000-3 китайська компанія Shandong Odes Industry. Основне призначення машини — розвідка, патрулювання і рейди. У мережі Desertcross прозвали гольф-каром — через візуальну схожість і абсолютну відсутність захисту.

Розбиті артилерією Desertcross ЗС РФ на Лиманському напрямку Фото: скриншот

На відео 60-ї механізованої Інгулецької бригади показали, що касетні боєприпаси чудово справляються з ворожими машинами і піхотою в ній.

"Цар-мангал" на танках

Російсько-українська війна сильно трансформувала поле бою. Танки і будь-яка інша бронетехніка ризикують бути ураженими FPV-дроном за 500 доларів. Тому російська армія експериментує з "мангалами" або "козирками" над баштами. Об'єктивно потреба в захисті верхньої проєкції танків є, тому що це — найслабша частина танка. Однак іноді в російській армії виходять за межі здорового глузду. Деякі конструкції стають настільки великими, що танк втрачає можливість повертати вежу на 360 градусів, а екіпаж ризикує не вибратися з машини в критичний момент.

Подвійний мангал на російському танку. Башта не зможе повернутися назад

Українська армія також використовує "козирки" на своїх танках. Іноді такий захист складається, що дає змогу його використовувати тільки під час бойових завдань.

Український танк зі згорнутим "мангалом" Фото: скриншот Український танк із розгорнутим "мангалом" Фото: скриншот

"Мотолига" з корабельною установкою

Тягач МТ-ЛБ, який в армії називають "мотолигою", також всіляко переобладнується російськими військами. Зокрема, російські інженери встановили протичовновий бомбомет РБУ-6000. Пускова установка важить 3,5 тонни, а корисне навантаження МТ-ЛБ становить 2,5 тонни, тож незрозуміло, наскільки рухомою може бути така система.

РБУ-6000 на МТ-ЛБ — це щось у дусі "Божевільного Макса", пишуть оглядачі Фото: скріншот

Експерти Defense Express називають ще один незрозумілий момент — як заряджати МТ-ЛБ з РБУ-6000. Вага однієї бомби РГБ-60 становить 113,6 кг, що майже вдвічі більше за снаряд до РСЗВ "Град". На кораблях є спеціальні шахти, які перезаряджають снаряди, а тут росіянам доведеться робити все вручну. Навряд чи в тягач інтегрували повноцінну систему управління вогнем, тож точність стрільби відбувається "кудись у той бік".

Ще одна модифікація МТ-ЛБ з корабельною установкою А-22 "Берег" Фото: Defence Express

"Голі" танки

Деякі підрозділи російської армії переводяться на танки Т-55. У лютому ЗМІ писали, що частина 810-ї гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ отримала старі Т-55. Колись елітний підрозділ мав Т-80 різних модифікацій, але через великі втрати морпіхи отримали майже немодернізовані Т-55. Вони отримали лише "мангал", а бронювання залишилося на базовому рівні, що робить танк надзвичайно вразливим.

Т-55 810-ї бригади Фото: скрін відео

Якщо раніше РФ застосовувала старі Т-62 і Т-55 на укріплених позиціях, то зараз ЗС РФ почали їх застосовувати під час штурмових дій.

"МТ-ЛБ" у вигляді БТР

У жовтні 2023 року російські війська кинули на штурм у районі Авдіївки МТ-ЛБ перероблені під БТР. Машини підірвалися на протитанкових мінах. Вони призначені були для того, щоб перевозити бійців у десантному відділенні. У задній частині машини зробили більш високою стелю, а також змонтували турель під кулемети "Корд" калібру 12,7 мм і ПКМ калібру 7,62. Бронювання машини не забезпечувало захисту особистого екіпажу.

МТ-ЛБ перероблений під БТР Фото: скриншот

Важливо