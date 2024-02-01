Відкинули на 40 років розвитку: російських еліту морської піхоти озброїли танками Т-55

810-та гвардійська бригада морської бригади на початок повномасштабної війни мала Т-80БВМ. За час бойових дій ЗСУ тричі завдавали складу бригади поразки. Тому тепер вони отримують танки 1950-х років.

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Російська 810-та гвардійська бригада морської піхоти, яка базувалась в українському Севастополі на момент 1980 року, мала на озброєні батальйон танків Т-55. Декілька десятиліть потому бригада знову почала отримувати танки Т-55. Про це повідомляє Forbes.

У 2024 році 810-та бригада ВМФ Росії воює в Херсонській області. Проти України 810-та бригада морської піхоти залучена з лютого 2022 року. Спочатку вони були оснащені танками Т-80. Сили оборони України двічі фактично повністю знищували бригаду. Вони втратили багато, якщо не всі танки Т-80, пише автор.

Кремль почав переозброювати військових на зняті з довгострокового зберігання Т-55 родом з 1950-х років. Останню вагому поразку українські військові завдали 810-ій бригаді восени 2023 року, коли морська піхота ЗСУ форсувала Дніпро й зайняла плацдарм на лівому березі Дніпра. Це був третій розгром російських морпіхів. Автори зазначають, що окупанти втратили на лівобережжі 157 одиниць техніки, в тому числі 19 танків. Проте ці втрати стосуються 810-ї бригади, 104-ої десантно-штурмової дивізії та інших полків.

Т-55 отримали тільки "мангал"

В складі 810-ї бригади є один танковий батальйон, який нараховує близько 30 танків. Автор припускає, що РФ не здатна відновлювати достатню кількість танків Т-80, які були на озброєні. При цьому Т-55 не зазнали жодної модернізації після відновлення. Єдиним додатковим захистом виявився "козирок" на башті від FPV-дронів. При цьому 810-та бригада вважалась у російській армії елітною.

"Був час, коли Кремль міг назвати 810-ту бригаду "елітою". Сьогодні це вільний натовп погано навчених військ, які їздять на танках музейного класу", — резюмує автор.

Нагадаємо, 30 січня оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на Т-55 у складі 810-ї бригади.

У серпні українська армія вперше підбила російський танк Т-55 із "мангалом".