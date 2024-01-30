"Із динамічним захистом не щастить": оглядач прокоментував застосування Росією Т-55 на фронті (фото)

Аналітик Олександр Коваленко звернув увагу на те, що більша частина фото й відео з Т-54/55 зроблена на лівому березі Херсонської області.

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У зоні бойових дій російські окупанти все частіше застосовують танки Т-55. Подробиці в Telegram повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що вже звичну решітку можна побачити на башті техніки. Водночас динамічний захист відсутній.

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"Не всім свіжішим поколінням її вистачає, а тут ще на це витрачатися…" — пояснив фахівець.

У повідомленні аналітик звернув увагу на те, що більша частина фото й відео з Т-54/55 приходить із лівого берега Херсонської області. За його словами, у 2022 році саме в УВ "Днепр" спершу пішли Т-62, а тепер її насичують Т-54/55.

"Куди перекочують Т-62?" — звернувся до підписників він.

Танк Т-55 Фото: скрін відео

Застосування РФ танків Т-54/55

Росіяни в червні нашпигували танк Т-54/55 тротилом і відправили на позиції ЗСУ. Спроба атакувати українських захисників не вдалася, оскільки танк наїхав на міну та був добитий гранатометником із РПГ.

У серпні українська армія вперше підбила російський танк Т-55 із "мангалом". Решітка на башті або проблеми з пострілом для РПГ-7 урятувала російський танк. Попри це машину загарбники все одно втратили.

Аналітики Королівського інституту оборонних досліджень зазначили, що РФ використовує Т-62 й Т-55 як імпровізовані САУ для ударів із закритих позицій або ж для вогневої підтримки піхоти як штурмової гармати. Завдяки калібру 100-мм вони мають більшу ефективність, ніж класична БМП, але за дальністю з артилерію не зрівняються.

Нагадаємо, 30 січня в ЗСУ заявили, що росіяни застосували заборонений хлорпікрин. Російські війська на фронті, ймовірно, застосовують гранати К-51 із хлорпікрином. Кожен такий випадок Україна досліджує окремо й потім факти відправляє до міжнародних інституцій.