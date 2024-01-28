Залетів прямо під башту: 71 бригада ДШВ завдяки FPV-дрону знищила танк Т-80 (відео)

Українські військові натякнули, що екіпаж російської важкої бронетехніки внаслідок влучання не вижив.

Related video

Українські захисники успішно застосували FPV-дрон проти російського танка Т-80. Про це повідомила пресслужба 71 окремої єгерської бригади ДШВ у Facebook.

Важливо

Завдяки влучанню Javelin: біля Мар'їнки знищили рідкісний російський танк Т-90С (відео)

Оператор направив дрон прямо під башту. Внаслідок цього важку бронетехніку фактично розірвало зсередини. У дописі натякнули, що екіпаж не вижив.

"Точне влучання FPV-дрона не залишило шансів ворожому танку", – зазначили бійці.

Знищення техніки РФ

ЗСУ 22 січня знищили міномет "Тюльпан" і майже 400 росіян. Сили оборони загалом ліквідували 7 танків, 13 артсистем та 37 безпілотників. Також влучили у склад боєприпасів і один важливий об’єкт противника.

У 14-й бригаді ЗСУ 26 грудня знищили танки РФ. Князівські воїни підійшли до завдання креативно та масштабно. Воїни волинської бригади зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку, яку російські окупанти намагалися заховати, і згодом знешкодили.

ЗСУ також знищили важливий вузол зв'язку росіян дронами-бомберами. Спершу аеророзвідники вразили вузол зв'язку, який російські військові розгортали на місцевості ще вдень. У темну пору доби до позначеного квадрата прилетів безпілотник-бомбер і знищив дорогу техніку окупантів, здійснивши кілька скидів боєприпасів за два заходи.

Українські воїни 23 січня за допомогою безпілотника ліквідували на Авдіївському напрямку російський танк Т-80. Важка бронетехніка висунулася прикривати штурмову групу окупантів, яка атакувала позиції Сил оборони, але була знищена українським оператором БПЛА. Для того, щоб захистити броньовану машину від атаки дронів, окупанти оснастили її "мангалом" — спеціальним навісом, що мав уберегти від ураження БПЛА найвразливішу частину танка — башту.

Нагадаємо, 25 січня військові ЗСУ за допомогою дрона звільнили з полону РФ українського бійця. Українські аеророзвідники за допомогою безпілотника не лише знищили частину російської штурмової бригади, але й допомогли звільнитися з полону й дістатися до безпечного місця українському бійцю.