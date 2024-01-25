Військові ЗСУ за допомогою дрона звільнили з полону РФ українського бійця (відео)

Українські аеророзвідники за допомогою безпілотника не лише знищили частину російської штурмової бригади, але й допомогли звільнитися з полону й дістатися до безпечного місця українському бійцю.

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Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ за допомогою дрона звільнили з полону окупантів українського бійця. Історію про звільнення розповів аеророзвідник бригади Едуард у проєкті "Радіо Свобода" "Донбас Реалії".

Зазначається, що українські військові тримають оборону в Серебрянському лісництві Луганської області. Окупанти постійно намагаються проводити штурми та прорвати лінію оборони. За діями російських військових спостерігають аеророзвідники ЗСУ за допомогою квадрокоптерів.

Як розповідає Едуард, вони побачили велику штурмову групу окупантів, яка атакувала позиції сусіднього підрозділу. Під час боїв військові РФ змогли зайти в окоп, український військовий намагався відстрілятися, однак коли зрозумів, що з обох сторін рухаються окупанти, вирішив здатися в полон.

Аеророзвідники побачили, як російські військові вже скрутити бійця ЗСУ та поклали в траншею, тому вирішили не чекати завершення штурму. Зокрема, тоді б військові РФ захопили позиції, а українських бійців убили б або взяли в полон.

Фото: Донбасс Реалии

Зазначається, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вирішили скидати один за одним на окупантів боєприпаси з квадрокоптера Mavic. Едуард розповідає, що відразу після такої атаки в окопі було багато поранених і загиблих окупантів. Деяка частина російських військових утекла.

Коли український військовий зрозумів, що йому нічого не загрожує, зміг звільнити руки, які окупанти зав’язали за спиною. Аеророзвідники відразу вирішили виводити чоловіка, однак стояло питання, як це зробити.

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Тоді військові вирішили увімкнути на квадрокоптері ліхтарі, які вимикають, аби бути непоміченим ворогу.

"І він почав мерехтіти цими ліхтарями. Цей хлопець побачив, не розгубився. Побачив, що є скид, але по ньому не працюють, тобто це свої", — розповів аеророзвідник.

Спочатку український військовий не зрозумів, у який бік йому потрібно йти, тому аеророзвідники показали чоловіку за допомогою дрона напрямок. Однак, як виявилося, була знищена не вся штурмова група противника.

Військові побачили за допомогою дрона, що чоловік застиг на місці й неподалік від нього стоїть один російський військовий. Окупант не стріляв по бійцю, але показав рукою, що потрібно повернутися на місце.

Тоді аеророзвідники скинули на російського військового спочатку один боєприпас, яким його було поранено, а тоді другим, яким добили. За допомогою дрона українського полоненого супроводжували близько кілометра, поки той не відійшов на безпечну відстань. Він заліз у бліндаж, звідки за ним прийшла евакуаційна група.

Нагадаємо, що, за словами командира взводу 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка ЗСУ Андрія Сергана, найефективнішими безпілотниками на фронті є китайський дрон Mavic. Зокрема, вони можуть літати на велику відстань і легкі в управлінні.

Також, як розповідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна закуповує більш ніж половину безпілотних літальних апаратів Mavic, які виробляють у всьому світі. Зокрема, наприкінці минулого року Україна спрямувала на закупівлю дронів додатково 40 мільярдів гривень.