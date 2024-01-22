ЗСУ знищили міномет "Тюльпан" та майже 400 росіян: Тарнавський розповів про втрати ЗС РФ

Сили оборони ліквідували 7 танків, 13 артсистем та 37 безпілотників. Також влучили у склад боєприпасів і один важливий об’єкт противника, розповів командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Сили оборони на Таврійському напрямку знищили потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", яким противник намагався розбити українські укріплення. Про це у понеділок, 22 січня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його інформацією, лише за добу ворог завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 930 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 399 осіб та 97 одиниць військової техніки", — зазначив командувач.

Зокрема, як додає Тарнавський, знищено 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 безпілотників, 17 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів.

Також генерал зауважив, що Сили оборони ліквідували склад ворожих боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, 14 січня генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" та рідкісну самохідну артилерійську установку 2С34 "Хоста" ЗС РФ на Таврійському напрямку.

28 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів, що на Таврійському напрямку близько 20 російських військових здалися в полон. Він не уточнив, на якій саме ділянці фронту це сталося.