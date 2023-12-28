На Таврійському напрямку два десятки окупантів здалися в полон, — генерал Тарнавський

Основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках.

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На Таврійському напрямку тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують групами здаватися в полон. Про це в своєму телеграм-каналі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби близько 20 окупантів здалися в полон", — зазначив генерал.

Подробиці події, а також на якій ділянці фронту це сталося, він не повідомив.

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За словами генерала, основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках. Окупанти продовжують активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 985 артобстрілів.

Втрати ЗС РФ серед особового складу за добу склали 488 осіб. Також ЗСУ знищили 105 одиниць техніки, серед якої:

18 танків:

28 ББМ;

13 артсистем;

23 БпЛА;

16 автомобілів;

7 одиниць спецтехніки;

1 склад боєприпасів.

Нагадаємо, що в українській розвідці розповідали, що Росія не цінує життя своїй військових, які потрапляють у полон в Україні. Навіть коли Україна першою пропонувала передати тяжкохворих або поранених окупантів РФ — відмовлялися забирати всіх людей.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ розстріляли трьох полонених 117-ї бригади ЗСУ в районі Роботиного. Українські військові стоять на колінах і їх розстрілюють. Після цього один з окупантів підходить до кожного солдата, що лежить на землі, й ще вистрілює з автомата в голову.