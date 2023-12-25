"Виходять на голос": ЗС РФ почали частіше цілими групами здаватися в полон, — Штупун

Групи росіян здаються в полон, відмовляючись брати участь в штурмових діях на фронті. Одна з причин — нелюдське ставлення командирів до підлеглих, говорять у ЗСУ.

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Останнім часом російські окупанти почали здаватися цілими групами в полон до Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону 25 грудня розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

За його словами, групи військових ЗС РФ здаються в полон, відмовляючись брати участь в штурмових діях на фронті. Одна з причин здавання в полон — нелюдське ставлення до підлеглих з боку командирів.

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"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", — сказав Штупун.

Він розповів про випадок з двома групами окупантів, перша — група з 6 осіб потрапила в полон у результаті нетривалого бою, ще одна група — також з приблизної кількості осіб, здалася взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", — додав речник.

Нагадаємо, що армія РФ прикривається полоненими ЗСУ і відправляє їх на мінні поля.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро бійців ЗСУ відбили позиції ЗС РФ поблизу Синьківки та захопили полонених. Штурмова група українських воїнів діяла за підтримки танка. Під час бою бійцям 30-ї бригади вдалося захопити в полон щонайменше п'ятьох окупантів.