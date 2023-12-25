"Выходят на голос": ВС РФ начали чаще целыми группами сдаваться в плен, — Штупун

Группы россиян сдаются в плен, отказываясь участвовать в штурмовых действиях на фронте. Одна из причин — бесчеловечное отношение командиров к подчиненным, говорят в ВСУ.

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В последнее время российские оккупанты начали сдаваться целыми группами в плен к Силам обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона 25 декабря рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

По его словам, группы военных ВС РФ сдаются в плен, отказываясь участвовать в штурмовых действиях на фронте. Одна из причин сдачи в плен — бесчеловечное отношение к подчиненным со стороны командиров.

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"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", — сказал Штупун.

Он рассказал о случае с двумя группами оккупантов, первая — группа из 6 человек попала в плен в результате непродолжительного боя, еще одна группа — также из приблизительного количества человек, сдалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", — добавил спикер.

Напомним, что армия РФ прикрывается пленными ВСУ и отправляет их на минные поля.

Ранее сообщалось, что пятеро бойцов ВСУ отбили позиции ВС РФ вблизи Синьковки и захватили пленных. Штурмовая группа украинских воинов действовала при поддержке танка. Во время боя бойцам 30-й бригады удалось захватить в плен по меньшей мере пятерых оккупантов.