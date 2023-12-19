Обещали "двое суток на передовой": Нацгвардия взяла в плен обмороженного оккупанта

Ситуацию в своем подразделении оккупант описал как критическую. По его словам, командование отправляет на штурмы военных без поддержки пулеметов и выдает только по два магазина патронов и малое количество гранат.

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Бойцы Национальной гвардии третьей бригады оперативного назначения "Спартан" на Запорожском направлении взяли в плен российского военного. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Российский оккупант сдался в плен бойцам бригады во время попытки штурма позиций украинских воинов.

По информации Нацгвардии, военный ВС РФ подписал контракт в ноябре 2023 года, он служил в составе 70-го мотострелкового полка.

"Ситуацию в своем подразделении описал как критическую, и именно этим объяснил причину сдачи в плен", — говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, российское командование обещало, что они будут на передовой только "двое суток и только в обороне". Однако, как отметили в Национальной гвардии, на позициях оккупант находился двадцать дней. Он рассказал, что российских военных постоянно "гонят на штурмы" без поддержки пулеметов и выдают только по два магазина патронов и малое количество гранат.

"В результате он получил обморожение ног и при попытке штурма позиций украинских защитников сдался в плен бойцам бригады "Спартан", — отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее "Военный курьер" сообщил, что на Купянском направлении в районе Синьковки российские захватчики потеряли свои позиции благодаря успешным действиям штурмовиков 30-й отдельной механизированной бригады. также ВСУ удалось взять в плен нескольких оккупантов, которые захотели жить.

Также ранее сообщалось, что двое раненых бойцов ВСУ и ВС РФ пытались спастись на уничтоженной позиции. Они вместе прожили 10 дней, оказывая друг другу медицинскую помощь.