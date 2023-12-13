Пятеро бойцов ВСУ отбили позиции ВС РФ вблизи Синьковки и захватили пленных (видео)

Штурмовая группа украинских воинов действовала при поддержке танка. Во время боя бойцам 30-й бригады удалось захватить в плен по меньшей мере пятерых оккупантов.

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На Купянском направлении в районе Синьковки российские захватчики потеряли свои позиции благодаря успешным действиям штурмовиков 30-й отдельной механизированной бригады. Об этом пишет "Военный курьер".

"Штурмовая группа украинских воинов при поддержке танка успешно отбили позиции россиян возле села Синьковка Харьковской области. Также ВСУ удалось взять в плен нескольких оккупантов, которые захотели жить. Работает 30-я отдельная механизированная бригада", — говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах представлен фрагмент боя за позиции. Сначала украинские танкисты сделали несколько выстрелов по вражеским окопам, далее в бой пошла пехота ВСУ. Штурмовали вражескую позицию пятеро защитников. Они разделились — одни запрыгнули во вражеский окоп, другие — пошли по верху. Вследствие этого оккупанты, которые прятались в блиндаже, вынуждены были сдаться в плен российские воины, которые там находились. Во время боя бойцам 30-й бригады удалось захватить в плен по меньшей мере пятерых оккупантов.

Напомним, что двое раненых бойцов ВСУ и ВС РФ пытались спастись на уничтоженной позиции. Они вместе прожили 10 лет, оказывая друг другу медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении позиции постоянно переходят из рук в руки, а враг постоянно пытается прорвать оборонительные рубежи Сил обороны.