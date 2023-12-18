"Це тактика нацистів": армія РФ прикривається полоненими ЗСУ і відправляє їх на мінні поля (відео)

Своїми діями ЗС РФ уже не раз порушували норми Женевської конвенції. Водночас військовий експерт Дмитро Снєгирьов закликав не забувати, що окупанти неодноразово розстрілювали беззбройних захисників України.

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Випадок, коли солдати армії РФ використовували українських полонених в якості "живого щита" не поодинокі та цим самим окупанти порушують базові норми Женевської конвенції, якою забороняється задіювати полонених у війні. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він зазначає, що так саме діяли нацисти під час Другої світової війни, прикриваючись полоненими під час атак, а також відправляла їх розміновувати мінні поля своїми тілами. Теж саме роблять і російські окупанти, каже експерт.

"Не варто забувати й про постійні випадки розстрілів вже безоружних українських військових, — акцентує Дмитро Снєгирьов. Під Авдіївкою армія РФ розстріляла українських бійців, які були готові здатись в полон через те, що у них закінчились боєприпаси й було просто нічим відбиватись.

Це все є воєнні злочини, наголошує аналітик. Це яскраво демонструє, що для Росії не існує жодних принципів Женевської конвенції, яка захищає права військовополонених.

У мережі з’явились кадри з передової, на яких російські окупанти ведуть вогонь з-за спин військовополонених. За попередніми даними, це було знято під час боїв на Запоріжжі. Запорізька обласна прокуратура порушила справу про порушення законів і звичаїв війни. Підставою для цього стало відео, яке оприлюднило медіа "Радіо Свобода".

За досудове розслідування взялись слідчі СБУ у Запорізькій області. Хід розслідування контролює Офіс генпрокурора. "На теперішній час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії", зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами Валерія Залужного, мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути в колишні межі. З часом бійці на передньому краї залишаються сам на сам, що зовсім не правильно.