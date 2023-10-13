РФ не забирала поранених полонених окупантів навіть за ініціативою України, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, російська сторона не так цінує своїх людей, як українська і є прямі докази цьому. Заяви омбудсмена і міністра оборони РФ є лицемірством.

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У Російській Федерації не цінують життя людей так, як в Україні і є безліч прикладів, які це доводять. Зокрема мова пішла про окупантів, які потрапили в полон. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom 13 жовтня.

За його словами, в Україні життя людини, включно з військовими і простими мирними, вкрай цінується. Робиться все можливе для того, щоб навіть під час активної фази війни була можливість повернути людину назад додому.

"На жаль, з протилежного боку такої активності та бажання не спостерігається. І в багатьох випадках, навіть коли в односторонньому порядку Україна ініціювала передачу тяжкохворих або тяжкопоранених полонених окупантів, то далеко не весь список Росія забирала. Навіть такі є зафіксовані випадки", — розповідає Андрій Юсов.

Окремо піднялася тема обмінів військовополоненими, інтенсивність яких останнім часом значно знизилася. Водночас робота в цьому напрямку не припинялася і, як заявив представник ГУР МО, вони обов'язково будуть незабаром.

Українська сторона задіює всі механізми, які можливі і напередодні було ініційовано створення змішаних медичних комісій. Це складний переговорний процес, проте він триває.

"Те, що заяви і (уповноваженої з прав людини в РФ, — ред.) Москалькової, і (міністра оборони РФ, — ред.) Шойгу про бажання забирати своїх військовослужбовців, здебільшого, — це лицемірство, ми бачимо за фактом. Забирайте, Україна готова віддавати російських військовослужбовців, але, безумовно, при цьому повертаючи своїх громадян, захисників. Це принципове питання", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що в ООН визнали, що ЗС РФ страчують і катують українських військових. Окрему увагу було приділено тому, що противник знищує мирних жителів зброєю вибухової дії з великою площею ураження.