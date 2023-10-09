"Тут стільки лягло": 3 ОШБр полонила командира добробату 72 ОМСБр РФ (відео)

Російський майор став одним із представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Українські бійці його полонили під час штурму під Бахмутом.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як взяли в полон російського майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ на Бахмутському напрямку. Відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram.

"Третя штурмова взяла в полон командира добробату армії РФ!" — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що майор РФ став одним із представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу Збройних сил Російської Федерації.

В ролику українські бійці показали, як відтягнули до своїх позицій пораненого російського військового, який виявився майором РФ з позивним "Ява". Штурмовики запитала в полоненого, де перебувають інші окупанти, проте той сказав, що не знає, прийшов лише вранці.

Натомість він розповів, що близько 120 російських військових з його підрозділу зайшли на позиції, проте втекли після того, як бійці Третьої штурмової бригади почали штурм. Крім цього, він зазначив, що тоді отримав осколкове поранення через те, що "не встиг добігти".

У пресслужбі бригади додали, що ворог стан свого підрозділу прокоментував наступними словами:"Тут пі*да стільки лягло"

Крім цього, 3 ОМБр пообіцяла згодом показати повне відео боїв під Бахмутом.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни за 6 жовтня розповіли, що українські бійці просунулися до залізничної колії на південному фланзі Бахмута Донецької області. Зокрема, запеклі бої тривали в районі Кліщіївки та Андріївки, які звільнили сили Оборони.

5 жовтня The New York Times з посиланням на західних військових аналітиків і чиновників повідомив, що окупанти використовують тактику еластичної оборони. Вони відступають зі своїх позицій під час наступу ЗСУ, а потім завдають удару у відповідь в момент уразливості українських військових.