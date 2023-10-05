"Еластична оборона" під Бахмутом: військові РФ тікають від ЗСУ, прикриваючись новою тактикою, — аналітики

Російське командування згадало успіхи армії СРСР у протистоянні з німцями в Курській битві. У той час відступ із зайнятих позицій і нанесення ударів у відповідь мало успіх, але в протистоянні з високотехнологічними підрозділами ЗСУ воно перетворюється на втечу. Виходи з Андріївки, Кліщіївки та Роботиного — лише окремі приклади "вдалої" російської оборони.

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Російські війська застосовують тактику еластичної оборони — відступають із зайнятих позицій і завдають ударів у відповідь, щоб не дати ЗСУ утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак. Про це пише The New York Times з посиланням на західних військових аналітиків і чиновників.

ЗС РФ зміщуються на другу лінію і не намагаються утримати лінії окопів за всяку ціну під час натиску українських сил оборони. ЗСУ просуваються, але окупанти завдають удару у відповідь у момент уразливості українців. Атаки здійснюються під час пересування ЗСУ відкритою місцевістю або під час їхнього підходу до нещодавно залишених російських позицій.

"Той, хто обороняється, відступає, завдаючи якомога важчих втрат атакувальникам, щоб мати можливість підготувати нападників до вирішальної контратаки", — сказав старший науковий співробітник із досліджень наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Великої Британії Бен Баррі.

Еластичний захист — далеко не нова стратегія. Радянська армія використовувала її для перемоги над військами Німеччини 1943 року в Курській битві.

"Тактика еластичного захисту використовувалася досить успішно. Однак для досягнення успіху потрібне хороше керівництво і навчені сили, а також нанесення вирішальних контрударів", — пояснив Баррі.

Зазначена тактика — один із кількох чинників, що перешкоджають швидкому прогресу ЗСУ. Українські чиновники та військові експерти підкреслюють труднощі, пов'язані з щільними мінними полями, мережами окопів, танковими загородженнями, великим запасом артилерії, а також небажанням НАТО надати ЗСУ сучасні винищувачі та далекобійну зброю.

ATACMS і F-16 зруйнують еластичну оборону армії РФ

Обрана росіянами тактика ефективна для утримання або завоювання невеликої ділянки фронту. У геостратегічному плані вона не вирішить перебігу війни, сказав Фокусу військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Дуже вузька локальна дія, що може вплинути тільки на перехід позицій з одних рук в інші. Далекобійна зброя і західна авіація — ось що вирішить хід протистояння з армією Росії. Якщо ЗСУ отримають усі ці засоби, ми виграємо війну за кілька місяців", — підкреслив екперт.

Уся проблема полягає в кількості авіації та високоточних ракет. Кілька сотень ракет ATACMS дадуть змогу перерубати сухопутний коридор до Криму, зазначив Черник.

"Вибиваємо все, що можемо до 300 км у відрізку Бердянськ-Чонгар. Усі залізничні ешелони і колони військової техніки з патронами, снарядами, їжею і медикаментами. Через кілька тижнів у солдатів РФ немає ні їжі, ні зброї, їм кінець", — пояснив експерт.

"Жести доброї волі": росіяни відступають завдяки тактиці Пентагону

Російські військові вчаться під час великої війни, змінюють тактику й організаційну структуру військ. Переміщаючись тимчасово окупованими районами, загарбники залишають після себе щільно заміновані позиції і стежать за ними для прострілу артилерією і танками, констатував військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"ЗСУ намагаються вести розмінування, а росіяни у відповідь відкривають вогонь. Прораховувати нічого не треба, щоб завдати поразки. Тактика досить відома, це точно не ноу-хау. А ЗСУ ведуть мережецентричні бойові дії (тактика, винайдена Пентагоном, бойова міць угруповання забезпечується за рахунок інформаційно-комутаційної мережі — ред.). Засоби зв'язку забезпечують високоточне спостереження за ворогом", — розповів військовий Фокусу.

Завдяки мережецентричному стилю війни у командирів ЗСУ є механізми гнучкого ухвалення рішень на полі бою, зайняти позиції й атакувати ворога з повітря або землі.

"Еластична оборона" навряд чи сильно вплине на контрнаступ ЗСУ. Українські штаби прораховують ситуацію, військова розвідка доповідає про налагодження оборони ЗС РФ, вважає Гетьман.

Росіяни традиційно, під час контрнаступу, тікають від ЗСУ і безуспішно намагаються відновити контроль над втраченою територією. Подібні кроки називаються витісненням окупантів із зайнятих позицій, каже координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Андріївка, Кліщіївка, Роботине, бої біля Вербового — там теж еластична оборона? А де ж фанатичні спроби повернути позиції? ЗС РФ постійно використовують такий метод, але результату немає. Якби вони контратаками повертали території, був би коефіцієнт корисної дії, а так повний нуль", — прокоментував фахівець.

Постійний відступ ЗС РФ більше схожий на жести доброї волі і покроковий відступ, підсумував Коваленко.

Фокус раніше писав про спроби армії РФ пустити в хід усі резерви для відновлення втрат живої сили і техніки. ЗС РФ не зможуть піти в масштабний наступ, оскільки у них немає достатньої кількості бронемашин, артилерії і солдатів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк говорив про наявність в українських військових власного сценарію контрнаступу. ЗСУ нав'язують окупантам власну волю на полі бою.