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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Воювати не відмовиться: РФ накопичує сили для масштабного наступу, — експерт

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Фото: З відкритих джерел | РФ готується до наступу та відновлює виготовлення танків

За словами Олександра Коваленка, підрозділи ЗС РФ лише на дві третини укомплектовані бронемашинами різних видів, але це не означає, що Кремль найближчим часом відмовиться від проведення бойових дій.

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У РФ намагаються пустити в хід усі резерви, щоб відновити втрати живої сили та техніки, які нищаться на полі бою в Україні. Зокрема, будують завод для випуску дронів-камікадзе та відновлюють виготовлення танків. Військовий експерт Олександр Коваленко запевнив, що цих зусиль не достатньо для нового наступу, але це не означає, що війна припиниться. Про аналіз ситуації з точки зору експерта пише портал "24 канал".

Коваленко впевнений, що РФ не має змоги знов наступати на українському фронті. Для цього у неї немає достатньої кількості бронемашин, артилерії, живої сили. З його слів, російський військово-промисловий комплекс працює на повну потужність. Однак з'ясувалось, що він не здатен відновити випуск усіє номенклатури техніки, потрібної для війни.

"Зараз [росіянам — Ред.] ледь-ледь вистачає сил, щоб хоч якось компенсувати ті втрати, яких вони зазнають. При чому по кожній номенклатурі: танки, ББМ, артилерія. Вони не те що компенсують — у них виникає дефіцит", — пояснив експерт.

Наступ ЗС РФ в Україні: деталі

Український експерт перелічив, які саме проблеми має ВПК РФ, намагаючись продовжити війну. Зокрема, яких би зусиль не докладали для виробництва або відновлення бронетехніки, потужностей не вистачає: "у них немає жодного підрозділу, який має повну штатну комплектацію", — заявив він. Наповненість технікою у окремих підрозділів ЗС РФ — на рівні 70%.

В підсумку, Кремль не має достатньо бойових броньованих машин різних видів: мало випускає бронетранспортерів, бронемашин піхоти, бронетехніки. Також проблеми з артилерією. Щоб відновити втрачене, росіяни звертаються до старих запасів, які зберігаються на складах та полігонах з радянських часів. Однак і цього не вистачає.

Отже, резюмував Коваленко, РФ наступати не може: "Вони на це просто не здатні. В них самі по собі можливості військово-промислового комплексу знижуються".

Між тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 3 жовтня розповів ЗМІ, що війна в Україні не припиниться найближчим часом, бо Росія воювати не припинить.

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"Це наш обов’язок разом із нашими партнерами та союзниками гарантувати та досягти того, щоб усі ми підтримували Україну стабільно, а не лише в короткостроковій перспективі", — пояснив політик.

Зазначимо, німецькі ЗМІ проаналізували російські можливості щодо випуску нових танків. З'ясували, що РФ планує відновити випуск Т-80, оскільки потужності для Т-72 та Т-90М завантажені повністю. Крім того, дослідили супутникові світлини полігонів, де стоїть російська техніка. Помітно, що кількість бронемашин за рік зменшилась удвічі.

Нагадуємо, в ніч на 5 жовтня ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також ракетами. Про вибухи повідомили жителі двох міст — Миргорода та Кропивницького. Тим часом безпілотники невідомого походження загрожували Курській області Росії: інформацію підтвердив місцевий губернатор.